Borsada işlem gören Mega Metal'den 2026 yılı ilk yarı bilanço değerlendirmesi var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mega Metal'in yılın ilk 6 ayındaki satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 artarak 17,7 milyar liraya ulaştı. Şirketin brüt karı 1,31 milyar lira olurken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 64 artışla 952 milyon lira olarak gerçekleşti.

Dolar bazında satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 yükselerek 398 milyon dolara, FAVÖK ise yüzde 50 artarak 21,4 milyon dolara çıktı.

Üretim ve satış hacimlerindeki artışın yanı sıra ihracat pazarlarındaki performans da finansal sonuçlara katkı sağladı.

Yüksek kaliteli bakır tel ile enerji ve veri altyapılarına yönelik ürün gruplarında artan talebin etkisiyle satış hacmini artıran Mega Metal, yılın ilk yarısında Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer ihracat pazarlarındaki faaliyetlerini sürdürdü.

Şirket, kapasite artışı ve verimlilik yatırımlarının yanı sıra katma değerli ürün portföyünü geliştirmeye yönelik çalışmalarına da devam etti.

Mega Metal'in ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki yatırımının devreye alınmasına yönelik başlangıç ve personel giderlerine karşın FAVÖK, ilk 6 ayda lira bazında yüzde 64, dolar bazında yüzde 50 arttı.

"Kuzey Amerika pazarındaki büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz"

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Ali Turgut, yılın ilk yarısındaki sonuçların şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi ve iş modelinin sonuçlarını gösterdiğini belirtti.

Satış gelirlerini lira bazında yüzde 63 artırdıklarını aktaran Turgut, operasyonel karlılıkta da güçlü performans sergilediklerini kaydetti.

Turgut, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde hayata geçirdikleri yıllık 24 bin ton kapasiteli üretim tesisi yatırımında son aşamaya geldiklerini vurgulayarak, kurulum çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı tesiste deneme üretimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Tesisin ticari üretime geçmesiyle küresel üretim güçlerini artırmayı ve müşterilerine daha yakın hizmet vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:

"Tesisin ticari üretime geçmesiyle birlikte küresel üretim gücümüzü artırmayı, müşterilerimize daha yakın hizmet sunmayı ve Kuzey Amerika pazarındaki büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Küresel ölçekte enerji dönüşümü, elektrifikasyon, yenilenebilir enerji yatırımları ve veri merkezi altyapılarındaki büyüme, bakır ve bakır bazlı ürünlere yönelik ihtiyacı artırıyor. Mega Metal olarak sahip olduğumuz teknoloji, üretim kapasitesi, kalite standartları ve ihracat kabiliyetimiz sayesinde bu büyümeden pay almaya devam ediyoruz. Devam eden yatırımlarımız ve kapasite artırıcı çalışmalarımızla önümüzdeki dönemde operasyonel karlılığımızı daha da güçlendirmeyi ve paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz."