Üçay Mühendislik ilk 6 aylık cirosunu açıkladı

Üçay Mühendislik, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.. Üçay Mühendislik’in hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,5 artış göstererek 1,78 milyar TL’ye, brüt kârı %91,2 artışla 455,1 milyon TL’ye, esas faaliyet kârı ise %220 artışla 220,4 milyon TL’ye ulaştı.

2026 yılının ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, şunları söyledi:



“İlk yarıda güçlü bir operasyonel performans ortaya koyduk”





“Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte sermaye yapımızı güçlendirirken, enerji ve mühendislik alanındaki büyüme fırsatlarını da daha geniş bir perspektifle değerlendirme imkânı elde ettik. Bu kapsamda yılın ilk yarısında faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda güçlü bir operasyonel performans ortaya koyduk. Elektrik ve mekanik taahhütten güneş enerjisine, e-mobiliteden uluslararası yatırımlara kadar farklı iş kollarında faaliyetlerimizi güçlendirirken, yeni projeler ve iş birlikleriyle de büyüme ivmemizi koruduk. Şirketimizin sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli başlıklarından biri olan güneş enerjisi yatırımları yılın ilk yarısında da devam etti. Bu dönemde toplam 333,61 kWp kurulu güce sahip 12 mesken GES projesini tamamlayarak devreye aldık. Söz konusu projelerin toplam sözleşme cirosu KDV hariç yaklaşık 284 bin dolar olarak gerçekleşti. Elaris tarafında da elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanındaki faaliyetlerimizi genişlettik. 2025 yılı sonunda Türkiye genelinde 71 adet olan aktif AC/DC şarj istasyonu soket sayısını, 2026 Haziran sonu itibarıyla %58 artırarak 112’ye çıkardık. Büyük ölçekli elektrik ve mekanik taahhüt projelerinde de önemli sözleşmelere imza attık. Nidapark Küçükyalı Projesi kapsamında C03 Ofis Blok ve AVM 1. Etap Elektrik ve Mekanik Tesisat İşleri için KDV hariç 256 milyon TL bedelli sözleşme imzaladık. İstanbul Havalimanı OC Binası projesinde ise THY AO İstanbul Havalimanı Otopark ve Ofis Binası Elektrik Tesisatı Yapım İşleri için imzaladığımız sözleşmenin bedeli KDV hariç 297,3 milyon TL oldu. Denizkoru Boğaz & Orman Projesi kapsamında gerçekleştirilecek elektrik ve mekanik tesisat işleri içinse 10,57 milyon dolar ve 547,46 milyon TL tutarında sözleşmeye imza attık. Tüm bunların yanı sıra uluslararası faaliyetlerimizi geliştirmek için de önemli bir adım attık. 5 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan’da 36 milyon Macar Forinti sermayeyle kurduğumuz şirket aracılığıyla Avrupa genelindeki enerji yatırımlarına yönelik fırsatları değerlendirmeye ve uluslararası faaliyet alanımızı genişletmeye başladık.”