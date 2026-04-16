Ücretli çalışan sayısında yükseliş: Şubat ayında 15,5 milyonu geçti

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,3 oranında artış gösterdi ve şubat ayında 15 milyonu geçti.

Ekonomist
[email protected]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. 

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 297 bin 723 kişi iken, 2026 yılı Şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise 2026 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 4,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında da 2026 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

