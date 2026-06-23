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  • Ucuza satması suç oldu: Şikayet ettiler ama kusur bulamadılar! 50 TL'ye lahmacun satışına devam

Ucuza satması suç oldu: Şikayet ettiler ama kusur bulamadılar! 50 TL'ye lahmacun satışına devam

Sivas'ta 200 TL'ye satılan lahmacunun tanesini 50 TL'den satan işletme şikayet edildi, Ticaret Müdürlüğü tarafından şikayet üzerine yapılan denetimlerde uygunsuzluk bulunamadı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ucuza satması suç oldu: Şikayet ettiler ama kusur bulamadılar! 50 TL'ye lahmacun satışına devam

Sivas’ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Selahattin Yabalı 3 yıl önce başlattığı kampanya ile uygun fiyatlı tahmacun satınca başı dertten kurtulmadı.

1 Uygunsuzluk tespit edilmedi

Uygunsuzluk tespit edilmedi

Kimliği açıklanmayan kişiler tarafından sürekli şikayet edilen Yabalı, art arda yapılan denetimlerde her hangi bir uygunsuzluk tespit edilememesine rağmen, devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyasını sürdürüyor.

2 İşyeri kendine ait

İşyeri kendine ait

İşyeri mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve kira ödemediğini aktaran Yabalı, "Yaklaşık 15 senedir lokanta sektöründe hizmet veriyorum. 3 sene önce yaptığımız kampanya ile vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz ürün sunuyoruz. Ama son dönemlerde sürekli şikayet edildiğimiz için mağduruz. Şikayetlerin meslektaşlarımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Şu an lahmacun çoğu yerde 200-300 TL’ye satılırken biz 50 TL’ye satıyoruz. CİMER’e ucuz satıyor, at eti satıyor, menüsü bulunmuyor şeklinde şikayet etmişler. Ama biz kullandığımız ürünlerin hepsini faturalı yerlerden alıyoruz, kaliteli malzeme kullanıyoruz. Biz sattığımız ürünün arkasındayız, alışveriş yaptığımız yerlerin hepsi belirli. İsteyen istediği yerden gelip iş yerimizi kontrol edebilir, gönül rahatlığıyla ürünlerin lezzetine bakabilirler. Kazancımızda, karımızda oluyor. Ben bu şekilde kazanıyorsam diğerleri nasıl kazanamıyor bilmiyorum. Biz halka hizmet ederek insanlara yardımcı olmaya çalışırken bize karalama kampanyası yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

3 Rekabet tartışması yarattı

Rekabet tartışması yarattı

Sivas’ta gıda sektörünün tanınan isimlerinden Selahattin Yabalı’nın, piyasa değeri 200 TL olan lahmacunu 50 TL’den satması kentte rekabet tartışması yarattı.

4 Tüm yasal mevzuatlara uygun üretim yapıyor

Tüm yasal mevzuatlara uygun üretim yapıyor

Üç yıl önce başlattığı ucuz lahmacun kampanyası nedeniyle sürekli şikayet edilen ve Ticaret Müdürlüğü tarafından sıkı denetimlere tabi tutulan esnafın, tüm yasal mevzuatlara uygun üretim yaptığı tescillendi.

5 Tüketicinin yanında

Tüketicinin yanında

Hakkındaki asılsız şikayetlere meydan okuyan Yabalı, uygun fiyatlı lahmacun satarak tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor.

6 Kimliği belirsiz kişiler şikayet ediyor

Kimliği belirsiz kişiler şikayet ediyor

Sivas'ta lahmacunun tanesini 200 TL yerine 50 TL'den satan 15 yıllık esnaf Selahattin Yabalı, rakiplerinin veya kimliği belirsiz kişilerin şikayet yağmuruna tutuldu.
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