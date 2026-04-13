Veriler belli oldu: Ticaret ve perakende satışta artış

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, şubatta ticaret satış hacmi yıllık yüzde 4, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 15,6 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini yayımladı. Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 azaldı. 

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 oranında artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,6, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 azaldı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,5 azaldı. 

Toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 artarken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 2 azaldı.

