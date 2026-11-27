AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak kasım enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,13 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,80 ile yüzde 1,80 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,13) ekimde yüzde 29,77 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 30,10'a çıkması bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,94 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,58 artmıştı.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: