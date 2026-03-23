Yurt dışı üretici fiyat endeksinde yükseliş devam ediyor

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2026’da yıllık yüzde 35,55 artış kaydederken, aylık artış yüzde 2,38 olarak gerçekleşti.

Ekonomist
[email protected]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, YD-ÜFE 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,55 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 28,90 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 35,20 artış gösterdi

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,66, imalatta da yüzde 35,20 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 32,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 45,18, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 43,44, enerjide yüzde 14,12, sermaye mallarında ise yüzde 34,90 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,36 oranında artış gösterdi

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,20, imalatta yüzde 2,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 2,50, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,13, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,81, enerjide yüzde 4,17, sermaye mallarında ise yüzde 1,69 artış olarak gerçekleşti.

