Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,12 değer kaybederek günü 1.555,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,91 puan azalırken toplam işlem hacmi 18,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,06 ile turizm oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,38 puan ve yüzde 0,51 düşüşle 1.631,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31’i prim yaptı, 64’ü geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Otokar Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi ve Almanya’da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520’nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.727,84 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 yükselerek 418 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5321 lira, satışta 7,5623 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5656 lira, satışta 7,5960 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1928, sterlin/dolar paritesi 1,3878, dolar/yen paritesi de 109,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,49 düşüşle 67,80 dolardan işlem görüyor.