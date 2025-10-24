5G’ye geçiş faturaları nasıl etkileyecek?

Türkiye 5G sürecine hazırlanırken, konuya ilişkin merak edilen başlıklar da gündemde yer alıyor.

CNBC-e'de yayınlanan Makro Gündem programına katılan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'deki telefonların yüzde 25'i 5G'ye uyumlu"

CNBC-e'de yer alan habere göre, Türkiye'deki 5G geçiş aşamasına değinen Koç, geçiş sürecinde en büyük sorunun cihaz uyumluluğu olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir analiz yaptırdık. Çünkü biz 5G sinyali versek bile eğer telefonunuz uyumlu değilse o sinyali alamayacaksınız ve bu hızlara ulaşamayacaksınız. Müşterilerimizin yüzde 50'si telefonlarının uyumlu olduğunu söylüyor. Ama peki gerçek nedir? Türkiye'deki telefonların yüzde 25'i 5G'ye uyumlu. Ondan dolayı 5G'yi kullanabilmeleri için 1 Nisan'a kadar telefonlarının uygun olup olmadığına uygulamamızdan bakabilirler."

"Sizin için optimum olan tarifeyi vermeye başlayacağız"

5G'nin faturaları nasıl etkileyeceğine de değinen Ali Taha Koç, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş tarihe döneminin başlayacağını kaydetti:

"Bizim 39 milyon kullanıcımız var. Hepsi için özel, esnek, kişiselleştirilmiş tarife dönemi başlıyor. Şu an herhangi bir operatöre gittiğinizde 50 GB, 70 GB’lık paketler veriliyordu. Ama 5G ile birlikte sizin ihtiyaçlarınıza göre, sizin için optimum olan tarifeyi vermeye başlayacağız."