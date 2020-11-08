İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirileceği yönünde sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından yapılan istifa paylaşımı sonrası bakanlık görevine getirileceği söylentisi yayılan Bali, iddiaları yalanladı.
LINKEDIN’DEN BAŞKA HESABIM YOK *
Adına açılan sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların doğru olmadığını, Linkedin’den başka sosyal medya hesabı bulunmadığını belirten Bali, Bloomberg HT’ye de söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.
Bali, Linkedin hesabından “Adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yapılan açıklamalar doğru değildir. Sosyal medyada linkedin haricinde hiçbir mecrada hesabım bulunmamaktadır” dedi.
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