Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı. Ancak Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü. Konuya ilişkin bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Albayrak’ın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım şöyle:

AK PARTİ GRUPBAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ’TAN MESAJ *

AK Parti Grup Başkanvekili Muş ise twitter’dan paylaştığı mesajda, “Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.