Hızlı nüfus artışı, küresel çapta yoğun gıda talebini de beraberinde getiriyor. Alapala, temel gıda ihtiyacının karşılanması ve dünyanın her yerinde kullanıcıların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için sorumluluk alarak AR-GE yatırımlarını hijyen odaklı ve verimli çözümler üzerinde odaklıyor.

Hızlı nüfus artışı ile ivmelenen şehirleşme oranları dünyanın bir çok farklı bölgesinde gıdaya erişim sıkıntısını ve güvenli gıda üretimi ile ilgili sorunları öne çıkarıyor. Temel gıdaların başında gelen tahıllara talep hızla artarken Alapala, AR-GE ekibi ile birlikte endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayacak verimli değirmen tesisleri ve makinelar üretmeye odaklanıyor.

Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala, 20 Mart Dünya Un Günü kapsamında artan gıda güvenliği sorununa dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Alapala olarak dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üretmenin sorumluluğunun bilincindeyiz. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9.7 milyara ulaşması ile birlikte gıda talebi hızla artacak ve gıda güvenliği yoğun olarak konuştuğumuz bir konu olacak. Artan talebi karşılamak ve gıda güvenliğini sağlamak için AR-GE ekibimiz, odağında hijyen olan, verimli ve üretken çözümler üzerinde çalışıyor. Türkiye’de ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın farklı yerlerinde insanlığın en temel gereksinimlerini karşılamak için dünyaya ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Alapala olarak gıda güvenliğinin öneminin bilinci ile dünyanın farklı bölgelerinde anahtar teslim un, irmik ve mısır değirmeni kurarak ithal gıda ihtiyacını azaltıyor ve gıda güvenliğini destekliyoruz.”