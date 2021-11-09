Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmaları olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, muhalefetin asgari ücretten vergi alınmaması yönündeki talebini değerlendirdi.

Bilgin asgari ücrete vergi konusunda, “Bu konuda bir çalışmamız var. Alternatif vergi modellerini inceliyoruz. Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli.” diye konuştu.

Asgari ücretle ilgili bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Bilgin, daha önce bahsettiği anket çalışmasının Aralık ayından önce ellerinde olacağını, anket sonucunda kamuoyunun beklentisinin açıklanacağını ifade etti.

“EYT için maliyet çalışması yapıyoruz”

Bakan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamalarda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna da değindi. Bilgin, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını bildirdi. Çalışma bitince bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını belirten Bilgin karar aşamasında da kamuoyunun dikkatine sunulacağını söyledi.

3600 ek gösterge için Kasım ayını işaret etti

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunu da ele aldı ve bu yönde Kasım ayında yapılacak toplantılara dikkat çekti. Bilgin, “Kasım ayında kamu personeli danışma kurulu ve üçlü danışma kurulu toplanacak. Orada açıklayacağım bazı detaylar var” diye konuştu.