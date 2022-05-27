TRTHaber’in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut fiyatlarındaki fahiş artışlar ve yüksek kira rakamları üzerine harekete geçti. Bakanlık konut fiyatları ve kira gelirlerini yakın takibe aldı. Habere göre gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerler tapu harcı yönünden inceleniyor. Alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediği tespit edilecek.

Bakanlık ilk aşamada 2019 ve 2020 yıllarındaki satışları ele aldı. Banka kredisi bilgileri dikkate alınarak analizler yapıldı. Kredi tutarı ile gayrimenkulün alış bedeli arasında önemli farklar belirlendi. Bu farkların bazı satışlarda beyan edilen tutarın 40 katına ulaştığı görüldü. Bu çerçevede, ilk aşamada yaklaşık 7 bin kişi hakkında “izaha davet” işlemi yapılacak. Ödenmeyen harçlar tahsil edilecek.

Habere göre internetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirilecek. Bilgiler, vergi mevzuatı çerçevesinde incelenecek ve gerekli işlemler yapılacak. Söz konusu bilgi alımına yönelik bakanlık tebliğ yayımlayacak.

7 bin kişi izaha çağrıldı

Yapılan incelemelerde ortaya çıkan risk analiz sonuçlarına göre vergilendirmeler devreye giriyor. Toplam 7 bin kişi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izaha davet edildi.

TRT Haber yayınına konuk olan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu ise “Eğer izaha davet sonucunda bir farklılık varsa zamanında alınmayan tapu harçları ziya uğratılan tapu harcı tutarının yüzde 25 oranındaki vergi ziya cezasıyla alıcı ve satıcılardan ayrı ayrı aranacak” dedi.