Gübre Fabrikaları’nın iştiraki Tarkim’in halka arzı için çalışmalara başlanması kararı alındı.

Gübre Fabrikaları T.AŞ.’den KAP’a yapılan açıklama şöyle:

İştirakimiz Tarkim Bitki Koruma A.Ş. Yönetim Kurulu 06.04.2021 tarihli kararı ile; şirketin halka arz çalışmalarına başlamasına ve bu kapsamda Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Halka Arz Aracılık Sözleşmesi ve Şirket Değerleme ve Danışmanlık Sözleşmesi imzalamasına karar vermiştir.

Tarkim Bitki Koruma A.Ş.’nin sermayesinin %40’ı Şirketimize, %60’ı ise hakim ortağımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir.

Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.