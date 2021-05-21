Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 1.451,84 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,36 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 1.521,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 55’i geriledi. Garanti Bankası, Fenerbahçe Futbol AŞ, Kardemir (D), Tüpraş ve Jantsa Jant Sanayi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE? YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, Sinai endeksi hisselerindeki alıcılı seyre paralel BIST 100 endeksinin yükseldiğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 1 puan artışla 61,5’e ve hizmet sektörü PMI 5,4 puan artışla 70,1’e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, haftaya yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ABD ve Almanya’da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puan seviyesinin direnç, 1.390’ın destek olarak öne çıktığını bildirdi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.041.201.490 Fenerbahçe Futbol 875.196.663 Kardemir (D) 853.021.618 Tüpraş 747.392.085 Jantsa Jant Sanayi 718.824.358 Türk Hava Yolları 700.026.541 Petkim 613.485.529 Ereğli Demir Çelik 605.242.052 Koza Altın 544.654.204 Yapı ve Kredi Bankası 501.119.230 Şişe Cam 462.014.542 Karsan Otomotiv 413.198.030 Koza Madencilik 408.933.842 Emlak Konut GMYO 406.483.678 Akbank 400.691.738 SASA Polyester 347.788.760 Doğan Holding 310.385.084 ASELSAN 265.168.287 Sabancı Holding 255.814.644 Koç Holding 212.865.899

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

En çok yükselen Son Önceki Dğşm(%) Tukaş 7,67 7,13 7,57 Bera Holding 28,68 26,98 6,30 Karsan O. 4,84 4,61 4,99 Borusan M. 29,14 28,10 3,70 Aksa 16,72 16,20 3,21 Çemtaş 15,58 15,10 3,18 Doğan Holding 3,17 3,08 2,92 Alarko Holding 10,34 10,06 2,78 Tüpraş 102,90 100,20 2,69 MLP Sağlık 24,94 24,34 2,47 Petkim 6,46 6,32 2,22 Vestel 32,38 31,68 2,21 Mavi Giyim 51,80 50,85 1,87 Alkim Kimya 16,43 16,13 1,86 Sabancı Holding 8,53 8,38 1,79 SASA Polyester 33,94 33,36 1,74 İhlas Holding 0,61 0,60 1,67 Hektaş 9,67 9,56 1,15 Kordsa T.T 24,44 24,20 0,99 Tat Gıda 9,53 9,44 0,95

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: