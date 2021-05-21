Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 1.451,84 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,91 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,36 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 1.521,42 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 55’i geriledi. Garanti Bankası, Fenerbahçe Futbol AŞ, Kardemir (D), Tüpraş ve Jantsa Jant Sanayi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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ANALİST YORUMU NE? YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, Sinai endeksi hisselerindeki alıcılı seyre paralel BIST 100 endeksinin yükseldiğini söyledi.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta bir önceki aya göre 1 puan artışla 61,5’e ve hizmet sektörü PMI 5,4 puan artışla 70,1’e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Analistler, haftaya yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ABD ve Almanya’da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puan seviyesinin direnç, 1.390’ın destek olarak öne çıktığını bildirdi.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.041.201.490
|Fenerbahçe Futbol
|875.196.663
|Kardemir (D)
|853.021.618
|Tüpraş
|747.392.085
|Jantsa Jant Sanayi
|718.824.358
|Türk Hava Yolları
|700.026.541
|Petkim
|613.485.529
|Ereğli Demir Çelik
|605.242.052
|Koza Altın
|544.654.204
|Yapı ve Kredi Bankası
|501.119.230
|Şişe Cam
|462.014.542
|Karsan Otomotiv
|413.198.030
|Koza Madencilik
|408.933.842
|Emlak Konut GMYO
|406.483.678
|Akbank
|400.691.738
|SASA Polyester
|347.788.760
|Doğan Holding
|310.385.084
|ASELSAN
|265.168.287
|Sabancı Holding
|255.814.644
|Koç Holding
|212.865.899
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|En çok yükselen
|Son
|Önceki
|Dğşm(%)
|Tukaş
|7,67
|7,13
|7,57
|Bera Holding
|28,68
|26,98
|6,30
|Karsan O.
|4,84
|4,61
|4,99
|Borusan M.
|29,14
|28,10
|3,70
|Aksa
|16,72
|16,20
|3,21
|Çemtaş
|15,58
|15,10
|3,18
|Doğan Holding
|3,17
|3,08
|2,92
|Alarko Holding
|10,34
|10,06
|2,78
|Tüpraş
|102,90
|100,20
|2,69
|MLP Sağlık
|24,94
|24,34
|2,47
|Petkim
|6,46
|6,32
|2,22
|Vestel
|32,38
|31,68
|2,21
|Mavi Giyim
|51,80
|50,85
|1,87
|Alkim Kimya
|16,43
|16,13
|1,86
|Sabancı Holding
|8,53
|8,38
|1,79
|SASA Polyester
|33,94
|33,36
|1,74
|İhlas Holding
|0,61
|0,60
|1,67
|Hektaş
|9,67
|9,56
|1,15
|Kordsa T.T
|24,44
|24,20
|0,99
|Tat Gıda
|9,53
|9,44
|0,95
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|En çok düşen 20
|Son
|Önceki
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|7,20
|7,37
|-2,31
|Anadolu Efes
|25,02
|25,58
|-2,19
|Konya Çimento
|908,40
|926,50
|-1,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|1,06
|-1,89
|Albaraka Türk
|1,62
|1,65
|-1,82
|Ege Endüstri
|1.331,00
|1.354,00
|-1,70
|İş Yatırım M.D.
|17,66
|17,96
|-1,67
|Coca Cola İçecek
|82,65
|83,95
|-1,55
|Parsan
|31,58
|32,06
|-1,50
|Çemaş Döküm
|1,33
|1,35
|-1,48
|Enerjisa Enerji
|10,96
|11,12
|-1,44
|Brisa
|24,12
|24,46
|-1,39
|Yapı ve Kredi B.
|2,16
|2,19
|-1,37
|Eczacıbaşı İlaç
|6,56
|6,65
|-1,35
|Bagfaş
|25,10
|25,44
|-1,34
|Ford Otosan
|172,20
|174,50
|-1,32
|Kartonsan
|61,90
|62,70
|-1,28
|Verusa Holding
|60,05
|60,80
|-1,23
|Koza Altın
|128,40
|130,00
|-1,23
|Halk GMYO
|3,24
|3,28
|-1,22
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