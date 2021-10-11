Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.416,30 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,55 puan ve yüzde 23,20 yükselişle 1.522,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74’ü prim yaptı, 17’si geriledi.
Garanti BBVA, Kardemir (D) , Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Almanya’da ZEW endeksleri ve ABD’de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.517.302.276
|Aselsan
|1.121.651.270
|Sasa Polyester
|942.680.072
|Türk Hava Yolları
|922.184.227
|Petkim
|866.409.213
|Ereğli Demir Çelik
|789.480.050
|Tüpraş
|572.871.238
|Kardemir (D)
|497.007.214
|Şişe Cam
|464.990.563
|Yapı ve Kredi Bank.
|460.235.146
|Emlak Konut GMYO
|448.711.572
|Akbank
|433.879.176
|Bim Mağazalar
|313.483.618
|Doğan Holding
|302.158.880
|Otokar
|230.012.121
|Koza Altın
|223.344.720
|Koza Madencilik
|200.468.854
|Tofaş Oto. Fab.
|184.046.577
|T. Halk Bankası
|169.317.800
|İş Bankası (C)
|166.264.718
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|328,30
|310,80
|5,63
|Akçansa
|15,25
|14,68
|3,88
|Mavi Giyim
|69,05
|66,80
|3,37
|Parsan
|28,82
|27,98
|3,00
|Sasa Polyester
|27,50
|26,72
|2,92
|Çimsa
|31,34
|30,52
|2,69
|İskenderun Demir Çelik
|11,70
|11,41
|2,54
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|4,06
|2,22
|Alarko GMYO
|21,80
|21,38
|1,96
|İş GMYO
|2,20
|2,16
|1,85
|Alkim Kimya
|16,43
|16,15
|1,73
|Aselsan
|15,77
|15,51
|1,68
|Selçuk Ecza Deposu
|8,27
|8,14
|1,60
|İndeks Bilgisayar
|6,47
|6,37
|1,57
|Enerjisa Enerji
|10,49
|10,34
|1,45
|Anadolu Grubu Holding
|24,12
|23,78
|1,43
|Albaraka Türk
|1,81
|1,79
|1,12
|Tofaş Oto. Fab.
|51,70
|51,15
|1,08
|Alarko Holding
|8,32
|8,26
|0,73
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,45
|0,69
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,34
|11,90
|-4,71
|Gübre Fabrik.
|48,94
|49,76
|-1,65
|Petkim
|6,14
|6,23
|-1,44
|Yataş
|13,27
|13,45
|-1,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,10
|24,42
|-1,31
|Aksa
|20,22
|20,48
|-1,27
|Türk Traktör
|156,00
|158,00
|-1,27
|Logo Yazılım
|39,24
|39,72
|-1,21
|Global Yat. Holding
|1,90
|1,92
|-1,04
|Migros Ticaret
|31,46
|31,78
|-1,01
|Garanti Bankası
|9,30
|9,39
|-0,96
|Vestel
|24,82
|25,06
|-0,96
|Hektaş
|8,36
|8,44
|-0,95
|Kervan Gıda
|11,66
|11,77
|-0,93
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|31,88
|-0,88
|Verusa Holding
|44,84
|45,22
|-0,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|2,39
|-0,84
|Turkcell
|15,06
|15,18
|-0,79
|Aygaz
|16,30
|16,42
|-0,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,09
|6,13
|-0,65
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