Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.416,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,55 puan ve yüzde 23,20 yükselişle 1.522,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74’ü prim yaptı, 17’si geriledi.

Garanti BBVA, Kardemir (D) , Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Almanya’da ZEW endeksleri ve ABD’de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.517.302.276 Aselsan 1.121.651.270 Sasa Polyester 942.680.072 Türk Hava Yolları 922.184.227 Petkim 866.409.213 Ereğli Demir Çelik 789.480.050 Tüpraş 572.871.238 Kardemir (D) 497.007.214 Şişe Cam 464.990.563 Yapı ve Kredi Bank. 460.235.146 Emlak Konut GMYO 448.711.572 Akbank 433.879.176 Bim Mağazalar 313.483.618 Doğan Holding 302.158.880 Otokar 230.012.121 Koza Altın 223.344.720 Koza Madencilik 200.468.854 Tofaş Oto. Fab. 184.046.577 T. Halk Bankası 169.317.800 İş Bankası (C) 166.264.718

​BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Otokar 328,30 310,80 5,63 Akçansa 15,25 14,68 3,88 Mavi Giyim 69,05 66,80 3,37 Parsan 28,82 27,98 3,00 Sasa Polyester 27,50 26,72 2,92 Çimsa 31,34 30,52 2,69 İskenderun Demir Çelik 11,70 11,41 2,54 Kerevitaş Gıda 4,15 4,06 2,22 Alarko GMYO 21,80 21,38 1,96 İş GMYO 2,20 2,16 1,85 Alkim Kimya 16,43 16,15 1,73 Aselsan 15,77 15,51 1,68 Selçuk Ecza Deposu 8,27 8,14 1,60 İndeks Bilgisayar 6,47 6,37 1,57 Enerjisa Enerji 10,49 10,34 1,45 Anadolu Grubu Holding 24,12 23,78 1,43 Albaraka Türk 1,81 1,79 1,12 Tofaş Oto. Fab. 51,70 51,15 1,08 Alarko Holding 8,32 8,26 0,73 Odaş Elektrik 1,46 1,45 0,69

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) QUA Granite Hayal Yapı 11,34 11,90 -4,71 Gübre Fabrik. 48,94 49,76 -1,65 Petkim 6,14 6,23 -1,44 Yataş 13,27 13,45 -1,34 Kordsa Teknik Tekstil 24,10 24,42 -1,31 Aksa 20,22 20,48 -1,27 Türk Traktör 156,00 158,00 -1,27 Logo Yazılım 39,24 39,72 -1,21 Global Yat. Holding 1,90 1,92 -1,04 Migros Ticaret 31,46 31,78 -1,01 Garanti Bankası 9,30 9,39 -0,96 Vestel 24,82 25,06 -0,96 Hektaş 8,36 8,44 -0,95 Kervan Gıda 11,66 11,77 -0,93 Doğuş Otomotiv 31,60 31,88 -0,88 Verusa Holding 44,84 45,22 -0,84 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 2,39 -0,84 Turkcell 15,06 15,18 -0,79 Aygaz 16,30 16,42 -0,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 6,13 -0,65

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