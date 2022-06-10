Son beş yılda 7 milyar TL’lik yatırım yapan ve bu yılda 2,5 milyar TL yatırımı gündemine alan Yıldız Holding, borçlarını ise 1,7 milyar dolara çekti. Son 5 yıldır önemli varlık satışı gerçekleştiren grup, yeniden satın almaya iştahını yükseltti. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker “Holdingin 2018’deki sendikasyon öncesi 6,5 milyar dolar olan borçlarını 2022 itibarıyla 1,7 milyar dolara indirdik. Satın alma konusunda iştahımız tekrar uyandı. Şu anda Türkiye ve yurt dışındaki fırsatları değerlendiriyoruz” dedi.

Toplam 72 bin çalışanıyla cirosunu 100 milyar TL’ye çıkaran Yıldız Holding, son beş yılda toplam 7 milyar TL yatırım yaptı. Türkiye’yi üretim ve AR-GE üssü yapan Yıldız Holding, 2022’de 2,5 milyar TL yurt içi yatırım hedefliyor. Yaptığı yatırımlar bir yana ciddi borçluluk oranıyla dikkatleri çeken Yıldız Holding, 2022 yılı itibarıyla sendikasyon öncesi 6,5 milyar dolar olan borcunu ise 1,7 milyar dolara indirdi. Globalde yaptığı Godiva ve United Biscuits satın almasının ardından ciddi bir borç yükümlülüğü doğan Yıldız Holding, yaptığı önemli varlık satışlarının da katkıyla borçlarını 1,7 milyar dolara çekti. Holding bunun için Şok ve Penta’nın halka arz süreçlerinin yanı sıra Med Gıda, Aktül Kağıt, Kellogg, Ak Alev, Sebat, Özen, Della, Nesos, Unmaş, Kümaş, İçecek Grubu, Propak, Cafe Crown’un da yer aldığı 2,6 milyar dolarlık varlık satışı gerçekleştirdi.

Yaptıkları bu önemli varlık satışından elde edilen geliri borçlarda kullanıldığını aktaran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, şimdilerde ise satın alma iştahının yükseldiğini ifade etti. Ülker, “Satın alma konusunda iştahımız tekrar uyandı. Şu anda Türkiye ve yurt dışındaki fırsatları değerlendiriyoruz” dedi.

Satın alma konusunda odaklandıkları pazarları değerlendiren Ali Ülker, Endonezya, Malezya ve Pakistan’daki fırsatları yakından izlediklerini dile getirdi. ABD’de büyümelerinin devam ettiğini, gelişmekte olan ülkeleri daha avantajlı gördüklerini anlatan Ülker, “Satın alma heyecan verici bir şey ancak organik büyümeye de önem veriyoruz. Türkiye’deki şirketleri inceliyoruz. Yurt dışında, globalde bize imkan ve fırsat sağlayacak coğrafyalara bakıyoruz. Güçlenebileceğimiz, atılım sağlayabileceğimiz yeni coğrafyalara bakıyoruz” dedi.

100 MİLYAR TL CİRO

Holdingin 5 yıllık performansını değerlendirmek üzere ekonomi basınıyla bir araya gelen Ali Ülker, yaptığı açıklamada, odaklanma stratejisiyle kârlı büyümesini sürdüren Yıldız Holding’in, güçlü finansal performansıyla ve istikrarla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. Yıldız Holding’in 2017 yılında Türkiye’de 39 bin 458 olan çalışan sayısının, 2022 yılında 61 bin 884 kişiye yükseldiğini aktaran Ali Ülker, 2017 yılında 42,3 milyar TL olan konsolide cironun ise iştirak satışlarımız sonrası stratejik iş kollarımıza odaklanarak 2021 yılında yüzde 34 artışla 100 milyar TL’ye yükseldiğini kaydetti. 4 yılda 2,3 kat oranında büyüme elde ettiklerini belirten Ülker, bu cironun yüzde 40’ının yurtdışı kaynaklı gelirlerden olduğunu söyledi.

Yıldız Holding’in gerek sektörünün lideri olan yabancı şirketlerle yaptığı iş birlikleriyle, gerekse yurt dışında stratejik satın almalarla global bir Türk şirketi haline geldiğini dile getiren Ülker, “Başka bir deyişle ‘üstünde güneş batmayan’ dev global bir Türk şirketi haline dönüştük” diye konuştu.

Ali Ülker, gıda ve perakende alanlarına odaklanan Yıldız Holding’in tüm dünyaya ürün ve hizmet sunduğunu belirterek, Birleşik Krallık, Fransa, ABD, İtalya, Nijerya, Mısır, Romanya, Suudi Arabistan, Hindistan, Brunei, Kazakistan ve Hollanda’daki tesislerde Türk Bayrağı ve Yıldız Holding logosunu taşıyan bayrakların dalgalandığını söyledi.

Türkiye’yi merkeze alan holdingin, satış ve ihracat gelirleriyle ülkeye ekonomik anlamda önemli katkı sağladığından bahseden Ülker, tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, kârlılık seviyesi yüksek şirketler olarak sattıklarını ve ana işlere kaynak sağladıklarını kaydetti.

46 TESİSLE İHRACATI HIZLANDIRDI

Holding bünyesinde 25’i yurt içinde olmak üzere toplam 46 fabrika bulunduğunu, 9 AR-GE merkezinde her yıl yüzlerce ürün ve proje geliştirildiğini, bu ürünlerin tüm dünyadaki tüketicilerin beğenisine sunulduğunu dile getiren Ülker, Kerevitaş, Besler ve Ülker Bisküvi’nin AR-GE ekiplerinin faaliyetlerinden bahsetti.Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, 2021’de 678 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, son 5 yılda bu rakamın 3,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek, yıllık ortalamanın 700 milyon dolar civarlarında olduğunu anlattı.

Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdiklerini aktaran Ali Ülker, Ülker markalı ürünlerin yanı sıra Godiva, McVitie’s, Flipz gibi global atıştırmalık markalarını burada üretip dünyanın dört bir yanında tüketicilerle buluşturduklarını söyledi.

Ülker, 2021’de salgının zorlu şartlarına rağmen Ülker Bisküvi çatısı altında atıştırmalık alanında 291 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydederek, atıştırmalıkta aralarında ABD, İngiltere, Çin, Kenya, Avustralya, Madagaskar, Hollanda ve Gana’nın da bulunduğu 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi.

Şok’ta 10 bin mağazaya ulaşacak

Ali Ülker, perakende sektöründeki faaliyetlerinden bahsederek, online perakende tarafından da önemli bir atak içerisinde olduklarını, iş birliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Şok’u bin 200 şubeyle devraldıklarını anımsatan Ülker, “Bugün, 10’uncu yılda 10 bininci mağazaya doğru gidiyoruz. 2022 sonbaharda 10. bininci mağazayı kutlarız. Şok, istihdam bakımından dinamo şirketlerimizden. İstihdamda 42 bini bulduk. Hedefimiz 50 bin” diye konuştu.

Ülker, Şok Marketler aracılığıyla enflasyonla mücadeleye büyük katkı sağladıklarını, fiyat artış seviyesinin son iki senedir aynı kategorideki enflasyonun 5-7 puan altında gerçekleştiğini belirterek, “Müşterilerimizin 81 ilde 10 bine yaklaşan mağazalarımızda kaliteli ürünlere piyasa ortalamasının altında fiyatlarla ulaşmalarını sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

Online perakendeciliğin bütün dünyada büyüyen bir akım olduğuna değinen Ülker, kendilerinin de Cepteşok uygulamasını geliştirdiklerini, online siparişleri elektrikli araçlarla adreslere ulaştırdıklarını anlattı.Ülker, halihazırda günlük sipariş adedinin 10 bini geçmeye başladığını kaydederek, henüz emekleme safhasında internet satışlarının toplam satıştan yüzde 1,5 pay aldığını bildirdi.