Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybederek 1.551,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 2,43 ile metal ana sanayi oldu.

KAR SATIŞLARI GELDİ

Gün içinde 1.582,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.550,00 puanın üzerinde dengelendi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,58 puan ve yüzde 1,51 kayıpla 1.665,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36’sı prim yaptı, 62’si geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve Karsan Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17’de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun devam edeceğine işaret edildi. TCMB kararı sonrası dolar/TL, 7,3497 seviyesini gördü.

ANALİST YORUMU NE? YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, ABD’de Joe Biden’ın başkanlık görevine başlamasının ardından mali teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin artmasıyla küresel ölçekte pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini aktaran analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satılma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540’ın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN PİYASASI

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 yükselişle 444 bin 170 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3784 lira, satışta 7,4080 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4315 lira, satışta 7,4613 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2165, sterlin/dolar paritesi 1,3730, dolar/yen paritesi de 103,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,01 azalışla 55,79 dolardan işlem görüyor.