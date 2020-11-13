Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı’nda gerçekleştirilecen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir.” dedi.

Erdoğan “Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ’da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı.

“AK Parti’nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir” *

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

“Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti’nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.

Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz.

Binlerce şükürler olsun ki milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir.”

Kovid-19 ile mücadele *

Erdoğan, “Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli.” diye konuştu.

“Son 18 yılda Tekirdağ’a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık” *

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Son 18 yılda Tekirdağ’a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık.

Türkiye’de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye’de CHP’dir. İkincisi ise rahmetli Menderes’ten Özal’a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır.”

Derin deşarj projesi *

Erdoğan, “Ergene Havzası’ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi’ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek.” şeklinde konuştu.

“Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz” *

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır.

Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir.

Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı.

Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız.

Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz.”