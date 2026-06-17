Piyasalarda günün özeti: Altın geriledi, petrol yükseldi

Yurt içi piyasalarda dalgalı seyir gün boyunca etkisini gösterirken, Borsa İstanbul günü kayıpla tamamladı. BIST 100 endeksi gün içinde 14.600 puanın üzerini görmesine rağmen kapanışta eksiye dönerken, altın fiyatlarında düşüş, petrol tarafında ise yükseliş dikkat çekti.

BIST 100 günü ekside tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,94 puan gerileyerek 14.421,15 puandan kapandı. Endeks güne yüzde 0,62 yükselişle 14.583,18 puandan başlarken, gün içerisinde en düşük 14.375,38 puanı, en yüksek ise 14.604,61 puanı gördü. Ancak kapanışa doğru gelen satışlarla endeks günü yüzde 0,50 kayıpla tamamladı. BIST 30 endeksi de yüzde 0,55 düşüşle 16.606,67 puana geriledi.

Hangi sektörler yükseldi, hangileri düştü?

Sektör endeksleri arasında teknoloji yüzde 0,48, mali endeks ise yüzde 0,16 değer kazandı. Buna karşılık sanayi endeksi yüzde 1,02, hizmetler endeksi ise yüzde 1,20 düşüş kaydederek piyasadaki satış baskısını yansıttı. BIST 100 endeksinde yer alan hisselerin 29'u yükselirken, 68'i değer kaybetti, 3 hisse ise günü yatay tamamladı.

En çok işlem gören hisseler

Günün en yoğun işlem gören hisseleri arasında Halkbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve SASA Polyester yer aldı. Özellikle Halkbank hisseleri, ABD'de devam eden hukuki sürecin sona ermesine ilişkin gelişmelerin ardından yatırımcıların odağında bulunmaya devam etti.

Altın fiyatlarında gerileme

Altın piyasasında ise satış ağırlıklı görünüm öne çıktı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 531 bin 991 liraya geriledi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 4 bin 344 dolar seviyesinde işlem gördü.

Döviz kurları ve tahvil faizleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre doların efektif kuru alışta 46,1984 lira, satışta ise 46,3835 lira oldu. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3389 ve dolar/yen paritesi 160,2 seviyelerinde seyretti. Öte yandan, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 37,96, bileşik getirisi ise yüzde 41,55 olarak gerçekleşti.

Petrol fiyatları yükselişe geçti

Enerji piyasalarında ise yükseliş eğilimi dikkat çekti. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı gün sonunda yüzde 1,5 artışla 80,4 dolar seviyesine çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki günlerde enerji ve akaryakıt piyasalarına etkisinin yakından takip edilmesi bekleniyor.