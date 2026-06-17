Küresel piyasalarda Fed kararının ardından altın fiyatlarında dalgalı görünüm devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit bırakmasının ardından ons altın, kazançlarını korumaya çalışırken sert fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor.

Fed kararı sonrası altın sıkıştı

Fed kararının ardından ons altın fiyatı 4.244 ile 4.330 dolar aralığında dalgalanıyor. Piyasalarda yön arayışı sürerken Fed’in projeksiyonları, piyasadaki fiyatlamaların yönünü doğrudan etkileyen ana unsurlardan biri oldu.

Sarı metal, Fed’in sıkılaşmacı eğilim sinyalleri ve nokta grafikteki beklentiler nedeniyle aşağı yönlü baskı altında hareket ediyor.

Enflasyon beklentisi

Fed’in Ekonomik Projeksiyonlar Özeti’nde (SEP), politika yapıcıların enflasyonun yüzde 3 seviyesinin üzerinde kalmasını beklediği görüldü.

Bu görünüm, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirirken, altın fiyatları üzerinde hem destekleyici hem de baskılayıcı etkilerin aynı anda oluşmasına neden oluyor.

Warsh ve “rehberlik yok” dönemi

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın ileriye dönük yönlendirmeyi terk eden yaklaşımı da piyasalarda belirsizliği artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Fed’in artık net bir faiz patikası sunmamasının fiyatlamaları daha dalgalı hale getirebileceği değerlendiriliyor.

Piyasada volatilite yüksek

Altın piyasasında görülen sert fiyat hareketleri, Fed’in para politikasına ilişkin belirsizlikleri fiyatlamaya devam ettiğini gösteriyor.