Borsada pozitif kapanış: Yatırımcılar Fed toplantısına kilitlendi

Borsa İstanbul'da alıcılı seyir gün sonunda da korundu. BIST 100 endeksi, bankacılık ve holding hisselerinin desteğiyle günü yükselişle tamamlarken, küresel piyasalarda ise yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

BIST 100 günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,67 puan artış kaydederek 14.493,09 puandan günü tamamladı. Günün toplam işlem hacmi ise 191,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık ve holding hisseleri destek verdi

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,37 değer kazandı. Ana endekslerdeki yükselişte özellikle büyük ölçekli hisselerde görülen alımlar etkili oldu.

Madencilik sektörü diğer sektörlere fark attı

Sektör bazında en güçlü performansı yüzde 3,59 yükselişle madencilik endeksi gösterdi. Günün en fazla değer kaybeden sektörü ise yüzde 2,57 düşüş yaşayan tekstil ve deri endeksi oldu.

Küresel piyasalarda temkinli görünüm

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın detaylarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle karışık bir görünüm öne çıkıyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nda enerji ve ticaret akışının tamamen normale dönmesinin zaman alabileceğine yönelik değerlendirmeler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Piyasaların gözü Fed tarafına çevrildi

Yurt dışı piyasalarda en önemli gündem maddesini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı oluşturuyor.

Piyasalar, Fed'in yeni Başkanı olan Kevin Warsh liderliğinde gerçekleştirilecek ilk toplantıda politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulmasını bekliyor.

Kritik seviyeler takip ediliyor

Analistler, yarın yurt içinde önemli bir veri akışının bulunmadığını belirtiyor.

Yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere ve Euro Bölgesi'nden gelecek enflasyon verileri piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Bu seviyeler kısa vadeli yön arayışında yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.