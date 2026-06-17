Trump: 60 gün içinde anlaşamazsak bombalamaya geri döneriz

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde İran ile yürütülen diplomatik süreç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran ile varılan mutabakatın ABD'nin beklentileri doğrultusunda şekillendiğini savunan Trump, anlaşmanın kalıcı hale gelmemesi durumunda askeri seçeneğin yeniden devreye alınabileceği mesajını verdi.

Trump'tan İran'a 60 günlük süre

“Anlaşma tam istediğimiz gibi oldu” diyen Trump, “Kasım Süleymani'yi öldürmemiş olsaydım bu anlaşmaya varamazdık. İran ile anlaşamasaydık onları 2 yıl daha bombalayabilirdik. 60 gün içinde anlaşamazsak bombalamaya geri döneriz” dedi.

İran'ın dondurulan varlıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, "Onların parası, bir noktada geri vermemiz gerekiyor" dedi.

"İsrail'in kazancı nükleer tehditten kurtulması"

Trump, mutabakat zaptının bir örneğini de İsrail'e gönderdiklerini belirtti. “İsrail anlaşmadan çıkarı, nükleer silahla vurulmayacak olmaları. Nükleer holokosta engel olduk” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan'da anlaşamadıklarını ifade eden Trump, “Netanyahu bazen biraz fazla heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi iş çıkarabilirdi, Lübnan için üzülüyorum” diye konuştu.

Barış anlaşmasının Ortadoğu genelindeki daha büyük bir barışın başlangıcı olmasını umduğunu söyleyen Trump, “Suriye lideri, Hizbullah'la ilgili sorunu çözmek ister çünkü Hizbullah onların da düşmanı. İbrahim Anlaşmaları'ın genişletilmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasında imzaların cuma günü atılabileceğini söyleyen Trump, "İranlılar anlaşmak istiyor. İmzalamazlarsa en baştan başlarız" dedi.

“Gidişattan memnun kalmazsam bomba yağdırmaya devam ederiz”

Trump, G7 Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'yle de bir araya geldi. Trump, İran ile varılan mutabakat zaptının nihai bir anlaşma olmadığını vurgulayarak, "Eğer gidişattan memnun kalmazsam, onlara yeniden ateş etmeye ve kafalarına bomba yağdırmaya geri döneriz" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, İran'ın kurallara uymaması ve "uslu durmaması" halinde askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu yineledi.

Trump, mutabakatın çok güçlü bir çerçeveye sahip olduğunu savunarak, "Kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor ama çok güçlü bir anlaşma. En önemlisi, yüzde 99,9 oranında İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.

"Piyasalar çok memnun"

Mutabakat haberinin ardından piyasaların çok olumlu tepki verdiğini söyleyen Trump, borsanın adeta uçuşa geçtiğini, petrol fiyatlarının ise varil başına 73-74 dolar seviyelerine gerilediğini aktardı.

Hürmüz Boğazı'nın kısmen açıldığını ve bir iki gün içinde tamamen açılacağını belirten ABD Başkanı, "Piyasalar her şeyden daha sesli konuşur. Alternatif bir küresel depresyon olurdu. Piyasalar bunu her şeyden çok sevdi" dedi.

Trump, İran anlaşmasında Tahran için Körfez ülkeleri tarafından finanse edilecek 300 milyar dolarlık bir yeniden yapılanma fonu kurulduğuna dair basında çıkan haberleri ise yalanladı.

ABD'nin bu süreç için tek bir sent bile vermeyeceğini belirten Trump, "Biz 10 sent bile koymuyoruz. Yatırım yapmıyoruz ve böyle bir fonumuz yok. Körfez ülkelerinden de yatırım yapmalarını istemedim ama eğer bir noktada yapmak isterlerse bu kendilerinin bileceği iş. Ancak İranlıların davranışlarını görene kadar bir süre bunu yapmayacaklarını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Obama'ya uçak dolusu nakit para suçlaması

Konuşmasında eski ABD Başkanı Barack Obama'yı sert bir dille eleştiren Trump, Obama yönetiminin 2015 yılındaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) nükleer anlaşması sırasında İran'a "rüşvet" verdiğini iddia etti.

Trump, "Obama onlara bir Boeing 757 uçağı dolusu, bankalardan alınmış 1,7 milyar dolar yeşil nakit parayı elden teslim etti. Uçağın yanında durup paraya bakarak şaşırdıkları fotoğraflar elimde var. Rüşvet vererek işin içinden çıkmaya çalıştı. Ben bunu yapmadım. İranlılar ise Obama'ya gülüp onun ahmak olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

İran'a karşı tarihteki en sert yaklaşımı kendisinin sergilediğini savunan Trump; bu adımların Clinton, Obama, Biden veya Bush dönemlerinde atılması gerektiğini dile getirdi.

Kendi döneminde İran askeri gücünün, donanmasının ve hava kuvvetlerinin etkisiz hale getirildiğini belirten Trump, "Hava savunmaları ve radarları kalmadı. Petrol fiyatlarının fırlamasını önlemek için her gece operasyon yürüttük, kimsenin haberi olmadan gemilerini saf dışı bıraktık. Ayrıca İranlı askeri yetkilisi Kasım Süleymani'yi ilk dönemimde etkisiz hale getirdim. O bir şeytani dehaydı, o olmasaydı bugün bu üstünlüğü kuramazdık" dedi.

Görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi ile ikili ticaretin yanı sıra Nil Nehri üzerindeki baraj krizini de ele alacaklarını belirten Trump, Etiyopya'da inşa edilen barajın Mısır için büyük sorunlar yarattığına dikkat çekti.

Trump, "Mısır'a çok adaletsiz davranıldı. Ben bu anlaşmayı çözmüştüm ancak daha sonra hileli bir seçim oldu ve göreve gelenler bu anlaşmadan pek anlamıyordu. Ama bu konuya geri döneceğiz ve çözmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ise ABD ile İran arasındaki mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Anlaşmanın nihai halini almasını bekliyoruz, böylece Mısır halkı ve başkanlığı adına olumlu görüşlerimizi resmi olarak sunabiliriz" dedi.

El-Sisi, ABD'nin Mısır'a verdiği destek ve Trump'ın Nil üzerindeki baraj konusundaki hassasiyeti için teşekkürlerini iletti.