Avrupa'da risk iştahı arttı: Borsalar günü kazançla tamamladı

Avrupa piyasaları haftanın ikinci işlem gününde pozitif bir görünüm sergiledi. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın jeopolitik riskleri azaltabileceğine yönelik beklentiler yatırımcıların risk iştahını artırırken, bölge genelinde borsa endeksleri günü yükselişle kapattı.

Avrupa endeksleri günü artıda tamamladı

Avrupa'nın gösterge endeksi olan Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 yükselerek 636 puana çıktı. Böylece Avrupa piyasalarında son günlerde etkili olan temkinli görünüm yerini iyimserliğe bıraktı.

Ülke bazında bakıldığında en güçlü performans İtalya'dan geldi. FTSE MIB 30 yüzde 1,15 yükselerek 52.432 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,75 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,07 değer kazandı.

ABD-İran mutabakatı piyasalara destek verdi: Euro güç kazandı

Yatırımcılar, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın Orta Doğu'daki gerilimi azaltabileceği beklentisini olumlu karşıladı. Özellikle enerji arzına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme, Avrupa piyasalarında alımları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle avro da dolar karşısında değer kazandı.Euro/dolar paritesi gün içinde yüzde 0,24 yükselerek 1,162 seviyesine çıktı.

Commerzbank için UniCredit teklifine ret

Günün dikkat çeken kurumsal gelişmelerinden biri bankacılık sektöründe yaşandı.Almanya Finans Ajansı, İtalyan bankası UniCredit tarafından yapılan Commerzbank teklifinin resmen reddedildiğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak teklif edilen fiyatın düşük bulunması ve UniCredit'in izlediği agresif yaklaşım gösterildi.

İş gücü maliyetleri yükseldi

Avrupa Birliği ekonomisine ilişkin veriler de yatırımcıların radarındaydı. AB genelinde saatlik iş gücü maliyetleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı. Veri, ücret baskılarının ve enflasyonla mücadele sürecinin halen yakından takip edildiğini ortaya koydu.

Almanya'da ekonomik güven arttı

Almanya'da kurumsal yatırımcılar ve analistlerin ekonomiye yönelik beklentilerinde iyileşme görüldü. Orta Doğu'dan gelen barış sinyallerinin etkisiyle ekonomik güven endeksinin haziran ayında beklentilerin üzerinde yükseldiği belirtildi.

AB-ABD ticaretinde yeni adım

Öte yandan Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri onayladı. Kararın, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin daha öngörülebilir hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.