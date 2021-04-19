DenizBank, ödeme teknolojilerinin önde gelen kurumlarından Mastercard ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Türkiye’nin ilk Metal Kredi Kartı’nı müşterilerinin kullanımına sundu. 1000 adetle sınırlı sayıda üretilen, ön yüzünde yalnızca müşteri ismi bulunan ve dikey tasarıma sahip Mastercard logolu Metal Kredi Kartı, başvuru sonrasında anında kullanıma açılarak alışveriş imkânı sağlıyor.

DenizBank, Mastercard ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Metal Kredi Kartı’nı kullanıma sundu. 1000 adetle sınırlı sayıda üretilen yeni Metal Kredi Kart sahibi DenizBank müşterileri, özel seyahat ve life-style indirimlerinin yanında Mastercard ayrıcalıklarından da faydalanabiliyor. Kart sahiplerine ayrıca Türkiye ve dünyanın pek çok noktasındaki seyahatlerinde öncelik ve konfor sunan TAV Passport Kart da hediye ediliyor.

Alışverişler dijital ortama taşındı

Küresel salgın döneminde kredi kartına yönelik talebin arttığını ve alışverişin ağırlıklı olarak dijital ortama taşındığını belirten DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, “Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmak ve dijital çağda her yerden erişilebilir hizmet sunmak önceliğimiz” diyor. Sade tasarımının yanında, fiziksel kart ihtiyacı olmaksızın, mekandan bağımsız, anında kullanıma açılan, temassız ödeme imkanı sağlayan ve yalnızca 1000 adet üretilen Metal Kredi Kartlarını Türkiye’de ilk kez sunmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Hıçkıran, önümüzdeki dönemde de yenilikçi hizmetleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini aktarıyor.

“Metal Kredi Kartı bir prestij ürünü”

Özellikle hijyen sebebiyle, tüketicilerin küresel salgın sürecinde kredi kartı ile alışveriş alışkanlıklarında ciddi artışlar görüldüğünü belirten Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise şu bilgileri aktarıyor: “Ödeme teknolojileri alanındaki farklı ürün ve hizmetlerimizle Türkiye’de bankalarımıza tüketicilerine özel hizmetler sunmaları konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Metal Kredi Kartı gibi yenilikçi teknolojiler, dünyada saygınlık göstergesi olarak kabul ediliyor. DenizBank ile yaptığımız bu iş birliği ile Mastercard logolu Metal Kredi Kartı sahiplerini ayrıcalıklı fırsatlar bekliyor.”