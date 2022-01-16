Bazı illerde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilecek. Peki, hangi il ve ilçelerde okullar pazartesi günü tatil olacak? İşte okulların tatil olduğu iller:

17 OCAK 2022 OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER