“İstanbul’da pazartesi günü için yağış beklemiyoruz. Sıcaklık en yüksek 10 derece olacak. Salı günü ise yağmur bekliyoruz. Çarşamba günü ise karla karışık yağmur ve kar beklentimiz var. Ankara’da özellikle gece sıcaklıkların eksi 6-7 derecelere düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla buzlanma ve don olaylarına karşı Ankaralıların dikkatli olmasını istiyoruz.”