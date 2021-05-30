Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Maçın özellikle son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Anadolu Efes, parkeden 86-81 galip ayrılarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde etti.

25 YIL SONRA İKİNCİ KUPA

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazandı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe’nin ardından Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.

ERGİN ATAMAN KOLEKSİYONU TAMAMLADI

Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi’ni kazanarak “kupa koleksiyonunu” tamamladı.

Ataman, İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla 2002’de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012’de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016’da ULEB Avrupa Kupası’nı elde etmişti.

Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası’nı hem de THY Avrupa Ligi’ni kazanan 3. başantrenör unvanını aldı.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.