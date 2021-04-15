ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının bankanın hedeflerinde ilerleme kaydettiğinde azaltılacağını belirterek bunun büyük olasılıkla faiz oranlarının artırılmasından önce olacağını ifade etti.

Powell, Washington Ekonomi Kulübünce düzenlenen video konferans etkinliğinde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha hızlı büyüme ve daha yüksek istihdam yaratma dönemine girildiğine işaret eden Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artmasının risk oluşturduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini yineledi.

Powell, iş gücü piyasasında toparlanma tamamlanana, enflasyon yüzde 2’ye ulaşana ve bu oranının biraz üzerinde seyredene kadar faiz oranlarını mevcut seviyede tutmayı beklediklerini aktararak ekonominin hedeflere doğru ilerlemesine odaklandıklarını anlattı.

Hedefler sağlandığında faiz oranlarını yükseltmeyi değerlendireceklerini vurgulayan Powell, faiz oranlarında artışın bu yıl olası olmadığını yineledi.

Powell, birçok Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesinin 2024’e kadar faizlerde artış öngörmediğini aktardı.

Varlık alımlarına ilişkin soruya Powell, “Geçen aralık ayından bu yana hedeflerimize yönelik önemli ilerlemeler kaydettiğimizde varlık alımlarını azaltacağımız zamana ulaşacağız. Bu, büyük olasılıkla faiz oranlarını yükseltmeyi düşündüğümüz zamandan çok önce olur.” yanıtını verdi. Powell, konuya ilişkin henüz bir karar almadıklarını vurgulayarak varlık alımlarının hızını kademeli olarak azaltacaklarını kaydetti.

Bir soru üzerine Powell, kripto paraları “spekülasyon araçları” olarak tanımladı ve altına benzeterek ödeme işlemlerinde aktif şekilde kullanılmadığını söyledi.