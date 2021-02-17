Bill Gates, uzay yarışında neden olmadığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gates, Elon Musk gibi ‘Mars insanı’ olmadığını belirtirken, oraya harcanacak parayı aşılara, iklim ve sağlığa ayırmayı tercih edeceğini söyledi.

Microsoft’un CEO’su Bill Gates yaptığı açıklamada Elon Musk gibi ‘Mars insanı’ olmadığını ve parasını uzaya gitmek yerine aşılara harcamayı tercih ettiğini söyledi.

CNBC’nin haberinde, Amazon CEO’su Jeff Bezos ve Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın öncülük ettiği uzay yarışında neden olmadığı sorusuna Gates, “Ben Mars insanı değilim” diyen Bill Gates, kullanılan roketlerin gerçekten de bir çözüm olduğunu düşünmediğini belirtti.

‘UZAYA BİLET ALMAYACAĞIM’

Açıklamalar yaptığı yayında “How to Avoid a Climate Disaster?” (İklim felaketi nasıl önlenir?) adlı kitabını tanıtan Gates, uzaya bilet almayacağını söyledi. Microsoft’un kurucusu, SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın aksine Mars’a gitmenin kendisi için o kadar önemli olmadığını söyledi.

‘İKLİM VE SAĞLIĞA HARCAMAYI TERCİH EDERİM’

Parasını ve yardım vakfını insanlığın temel sorunlarına ayırmayı tercih ettiğini belirten Gates, “Dünyadaki iklim ve halk sağlığı krizlerini ele almayı, onlara fon ayırmayı tercih ederim” dedi.

Uzay çalışmalarına çok fazla para ödemeyeceğim ifadelerini kullanan Gates, “Vakfım o parayla kızamık aşılarını satın alabilir ve bin dolara bile hayat kurtarabiliriz” şeklinde konuştu.