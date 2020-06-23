2019 yılının üçüncü çeyreğinden beri Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırımı yapan yerli yatırımcı sayısında önemli bir artış meydana geldi. Faiz oranlarının enflasyonun altına düşmesi bu süreci hızlandırdı. 2020 yılı başında 1,16 milyon olan yerli yatırımcı sayısı Haziran ayında 1,5 milyon civarına ulaştı. Bu dönem boyunca yabancı yatırımcıların toplam piyasa değerindeki payı yüzde 61’den yüzde 52’ye geriledi, yerli yatırımcıların payı ise arttı.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), yerli yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ancak hisse senedi yatırımlarının bilinçli yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda FODER, 7 başlıkta kritik uyarılarda bulundu.