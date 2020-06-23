2019 yılının üçüncü çeyreğinden beri Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırımı yapan yerli yatırımcı sayısında önemli bir artış meydana geldi. Faiz oranlarının enflasyonun altına düşmesi bu süreci hızlandırdı. 2020 yılı başında 1,16 milyon olan yerli yatırımcı sayısı Haziran ayında 1,5 milyon civarına ulaştı. Bu dönem boyunca yabancı yatırımcıların toplam piyasa değerindeki payı yüzde 61’den yüzde 52’ye geriledi, yerli yatırımcıların payı ise arttı.
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), yerli yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ancak hisse senedi yatırımlarının bilinçli yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda FODER, 7 başlıkta kritik uyarılarda bulundu.
- İlk tercihiniz olarak, hisse senedi seçmek yerine uzun vadede iyi yönetilen hisse senedi fonlarını tercih etmeniz sizler için daha rahat ve etkin bir çözüm olacaktır.
- Eğer doğrudan hisse senedi yatırımı yapmayı tercih ediyorsanız, dengeli bir portföy için iyi incelediğiniz, güvenilir ve uzman yatırım danışmanlarınca önerilen en az 5-6 şirketin hisse senedine orta ve uzun vadeli yatırım yapın. Yatırımlarınızda riski yayın, yani yumurtaları farklı sepetlere koyun.
- Kısa vadeli tahminlere, söylentilere asla kulak asmayın. Tecrübeli uzmanlar dahil kimse istikrarlı olarak geleceği tahmin edemez. Tüyolarla, söylentilerle kesinlikle işlem yapmayın, tuzaklara düşmeyin.
- Aşırı derecede risk almaktan kaçının. Birikimlerinizin makul, olası düşüşlerde sizi rahatsız etmeyecek bir miktarını hisse senedi yatırımlarına ayırın. Kredi ile hisse senedi almayın, kaldıraç ile riskleri arttıran Forex işlemlerinde ve vadeli işlemlerde çok dikkatli olun.
- Günlük veya çok kısa vadeli alım-satım işlemlerinden kaçının. Sürekli alım-satım yapmak getirilerinizi olumsuz etkileyecektir.
- Bir yatırım aracının nasıl işlediğini anlamıyorsanız, yatırım yapmayın.
- Hisse senedi yatırımlarınızı bir anda yapmayın, zamana yayın. Örneğin, her ay belirlediğiniz bir miktarda alım yapın. Yatırımlarınızı düzenli olarak takip edin. Hesaplarınızı günlük değil, haftalık veya aylık bazda takip etmeniz daha isabetli olacaktır.
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