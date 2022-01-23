Gaziantep’te Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteklediği Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali yapıldı.

Zeugma Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, ünlü tasarımcı Dilek Hanif’in finale kalan 10 tasarımcının geliştirdiği kumaşlardan oluşturduğu 40 parçalık kreasyonunun defilesi de gerçekleştirildi.

Etkinlik sonrası basın mensupları ile buluşan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ve GATHİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, son dönemin önemli tartışma konularından biri olan yüksek döviz kurları üzerine konuştu.

Uzun vadede yüksek döviz kurunun ihracatçıya zarar vereceğini vurgulayan Kileci, “Söylenenlerin aksine sürekli inen çıkan kur bize zarar verir. Yüksek kur hiçbir zaman uzun soluklu, sağlıklı bir şey değildir.

Ticaret hayatı her zaman sağlam zemin, kurun stabil olmasını ister. Bir çıktı, bir indi bu durum hiçbir zaman sürdürülebilir değildir” diye konuştu.

Kileci ayrıca Türkiye’nin tarım, sanayi dahil her alanda bir planlama politikasına ihtiyaç duyduğunu, bunun için de özel sektörün değil devletin tüm ekonomiyi kapsayan bir sanayi envanteri çıkarması gerektiğini ifade etti.