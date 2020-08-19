İkinci el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 30 oranında arttı. Konuya ilişkin değerlendiren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında Türkiye’de ve bayilerin elinde çoğalacağını, liste fiyatının üstünde satılan araçların da normal seyrine döneceğini beklediklerini belirterek, sıfır araçların normal seyrine dönmesiyle beraber ikinci el araç fiyatlarında da gerileme yaşanacağını kaydetti.

NTV yayınında açıklamalarda bulunan MASFED Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satışına getirilen yetki belgesi mecburiyetinin sektördeki haksız rekabet ve kayıt dışılığının önüne geçeceğini kaydetti.

2019 yılında alınıp satılan yaklaşık 8 milyon 600 bin aracın 1 milyon 600 bininin esnaf ve tüccarlar, 1 milyonun da araç sahipleri tarafından yapıldığını kaydeden Erkoç,”Geri kalan yaklaşık 5 milyon araç satım işlemi ise meslek ile alakası olmayan kişiler tarafından ve devlete vergi ödemeden gerçekleştirildi. İkinci el araç satışıyla ilgili getirilen düzenlemeyle bunların önüne geçilecek. Aynı zamanda ikinci el araba alım satım sürecinde yaşanan tüketici mağduriyetleri, kapora hırsızlığı ve km düşürülerek satılan araçlar da bu düzenleme sayesinde ortadan kalkacak” dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Son dönemde ikinci el araç fiyatları ile ilgili yükselme trendine de değinen Erkoç, ikinci el araç fiyatları neden yükseldi sorusuna da yanıt verdi. 2. el araba fiyatları neden yüksek konusunda birkaç tane sebep olduğunu açıklayan Erkoç; bunlardan bir tanesinin 2019 yılının son çeyreğinde meydana gelen sıkıntılar ve kur artışı olduğuna dikkat çekti. Erkoç, dövizin yükselmesinin Türkiye’ye araç getiren distribütörlere siparişleri iptal ettirdiğini belirtti. İkinci el araba fiyatlarındaki artış ile alakalı olarak aynı zamanda koronavirüs salgını sebebiyle fabrikaların üretimi durdurmasını işaret etti.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Vatandaşların cevap aradığı ikinci el araba fiyatları düşer mi konusunda tam kapasite ile araç üretiminin Haziran ayının sonunu bulduğunu belirten Erkoç, siparişler verildikten sonra Türkiye’ye gelmesinin veya Türkiye’de üretilmesinin maksimum 3 ay sürdüğünü söyledi. 2. el araç fiyatları düşecek mi sorusuyla ilgili olarak Erkoç, olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında Türkiye’de ve bayilerin elinde çoğalacağını, liste fiyatının üstünde satılan araçların da normal seyrine döneceğini beklediklerini belirtti.

Erkoç, sıfır araçların normal seyrine dönmesiyle beraber ikinci el araç fiyatlarında da gerileme yaşanacağını kaydetti.