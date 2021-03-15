Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son 1 haftada 100 bin kişide görülen Koronavirüs (Kovid 19) vaka sayılarını açıkladı.
- İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 178,25, Ankara’da 68,53, İzmir’de 78,57 oldu.
- Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis’te görüldü.
- 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter’dan şu mesajı paylaştı: İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün
.
İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün. pic.twitter.com/8RYfnGSIJB
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2021
İŞTE İLLERE GÖRE SIRALAMA
|Samsun
|458,53
|Sinop
|345,56
|Giresun
|296,84
|Balıkesir
|257,60
|Kilis
|255,62
|Ordu
|248,62
|Tokat
|243,53
|Trabzon
|222,32
|Konya
|203,91
|Edirne
|200,36
|Yalova
|200,33
|Osmaniye
|198,89
|Rize
|188,18
|İstanbul
|178,25
|Aksaray
|173,52
|Amasya
|163,64
|Adıyaman
|154,63
|Çanakkale
|149,76
|Kayseri
|142,95
|Kocaeli
|138,39
|Gümüşhane
|137,61
|Kırklareli
|137,12
|Tekirdağ
|121,64
|Kastamonu
|118,23
|Artvin
|100,88
|Mersin
|96,75
|Antalya
|95,16
|Malatya
|92,66
|Sakarya
|90,15
|Niğde
|89,21
|Kırıkkale
|88,27
|Burdur
|86,49
|Kütahya
|85,14
|Düzce
|81,63
|Bilecik
|81,38
|Iğdır
|80,97
|Muğla
|80,24
|İzmir
|78,57
|Bursa
|78,47
|Zonguldak
|75,44
|Eskişehir
|74,59
|Ardahan
|73,83
|Çorum
|73,19
|Hatay
|69,43
|Ankara
|68,53
|Gaziantep
|67,44
|Bolu
|65,76
|Nevşehir
|64,60
|Adana
|63,00
|Bartın
|62,82
|Isparta
|61,09
|Aydın
|58,71
|Karaman
|56,88
|Kahramanmaraş
|56,50
|Tunceli
|53,93
|Erzincan
|53,75
|Bayburt
|51,28
|Manisa
|50,12
|Kırşehir
|47,73
|Afyon
|47,50
|Çankırı
|47,29
|Karabük
|47,21
|Yozgat
|46,05
|Erzurum
|45,63
|Sivas
|43,88
|Denizli
|41,50
|Elazığ
|29,59
|Muş
|27,24
|Bingöl
|25,20
|Kars
|24,92
|Ağrı
|22,22
|Van
|20,36
|Uşak
|19,22
|Diyarbakır
|17,83
|Mardin
|17,32
|Bitlis
|15,95
|Batman
|15,64
|Şanlıurfa
|15,41
|Hakkari
|7,84
|Şırnak
|4,46
|Siirt
|2,11
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