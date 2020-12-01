Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

EGM’den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “İmamoğlu’na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı” haberleri hatırlatılarak dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumların ve ihbarların geldiği belirtildi.

Bu duyumlar veya ihbarların ilgili kişiler ile paylaşıldığı ve bilgilendirildiği, bu konuda da söz konusu birimler tarafından gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.”

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN’DAN AÇIKLAMA *

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da konuya ilişkin olarak Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

Ongun paylaşımında, “23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir” ifadelerini kullandı.