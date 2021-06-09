İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK, çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Bisiklet Günü” ilan edilen 3 Haziran’da binlerce kişiye bisiklet kullanmayı öğretecek ”İsbike Bisiklet Okulu’nu” hizmete açtı.

İSPARK, hizmet verdiği İsbike akıllı bisiklet istasyonlarında her geçen gün kullanıcı sayısının artması ve ulaşımda bisikletin yaygınlaşmaya başlaması üzerine “İsbike Bisiklet Okulu’nu” kurarak sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Bisiklet elçileri yetiştirmek üzere kadınların inisiyatif alarak oluşturduğu “Zincir Kıran Kadınlar” tarafından İsbike bisiklet eğitimine destek verilerek, bisiklet okulunda görev almak için belirlenen kriterlere göre özel olarak seçilen İSPARK personellerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim seviyelerini başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan 25 kişilik bisiklet eğitmenleri, 3 ay boyunca 10 bin kişiye bisiklet kullanmayı öğretecek.

14 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alan İSPARK eğitmenleri, Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda oluşturulan “İsbike Bisiklet Okulu” sürüş parkurunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kontrollü, dikkatli ve trafik kurallarına uygun bisiklet kullanmayı öğretecekler.

14 Haziran’da başlayacak eğitimlerin ilk etabı, 7 -12 yaş arası çocuklar, 12-16 yaş arası gençler ve 18 -70 yaş arası yetişkinleri kapsayacak ve 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bisiklet sürüş eğitimi almak isteyenler https://bisikletokulu.isbike.istanbul/ adresinden başvuru yapacak. Tamamen ücretsiz olarak verilecek eğitim bir kişi için 4 saat sürecek. Uygulamalı olarak verilen eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.

“İstanbul bisiklet dostu şehirler arasına girecek”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla alt yapı yatırımlarıyla birlikte yeni bisiklet yollarını da hız kesmeden hizmete açmaya devam ettiğini belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “ İBB, İstanbul’un bisiklet dostu şehirler arasında yerini alması amacıyla çevre dokusuyla uyumlu projelerini sürdürüyor. İSPARK olarak İsbike akıllı bisiklet paylaşım sistemimizle bu sürece katkı sağlıyoruz. İstanbul’da her yaştan vatandaşımızın bisiklet kullanabilmesi amacıyla “İsbike Bisiklet Okulu” kurduk. Bisiklet eğitiminde uzman ekibimiz tarafından 10 bin kişiye eğitim vererek, çevre dostu bisikletin ulaşımda daha yaygın olarak kullanılmasını destekleyeceğiz. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde projemizi duyurduk. 14 Haziran’dan itibaren tüm İstanbulluları bisiklet kullanarak daha temiz bir çevrede sağlıklı yarınlara pedal çevirmeye davet ediyoruz” dedi.

İSPARK, şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla oluşturduğu “İsbike Bisiklet Okulu” ile her yaş grubundan insanlara; temel bisiklet sürme becerisinin ve kültürünün kazandırılmasını, çevre dostu bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını, trafikten kaynaklı kirliliğin azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyor.