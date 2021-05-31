Kovid-19’la mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme takvimi netleşti, sokağa çıkma yasağı ne zaman sorusu da yanıt buldu. Kademeli normalleşmede haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.

Takvime göre, Kovid-19’la mücadele kapsamında haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.