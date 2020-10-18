Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Selma Metintaş, havaların soğumaya başlamasıyla mevsimsel solunum yolu hastalıklarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) beraber seyredebileceğini belirtti. Peki, koronavirüs mü grip mi nasıl anlaşılır? Metintaş anlattı:

KORONAVİRÜS MÜ GRİP Mİ *

Her yıl sonbahar ve kış aylarında solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yaygınlaştığını hatırlatan Metintaş, “Bu durum, Kovid-19 ile diğer hava yoluyla bulaşan hastalıkların birlikteliğine neden olacaktır. Yani toplum içinde SARS-CoV-2 virüsü pandemisi devam ederken, aynı zamanda grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerle de infekte olmuş bireyler artan oranda karşımıza çıkacaktır. Bu tür durumlarda hangi virüs ya da bakterinin infeksiyonlarda etken olduğunu kesin bilmek için uygun laboratuvar testlerinin yapılması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Hastalıkların işaret ve bulgularına değinen Metintaş, Kovid-19’daki ateş, terleme, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas, vücut ağrısı şikayetlerinin gripte de olduğunu bildirdi.

KORONAVİRÜS MÜ GRİP Mİ NASIL ANLAŞILABİLİR? *

Kovid-19’da öksürüğün, kuru öksürük şeklinde seyrettiğini, bu salgında görülen koku ve tat duyusu kaybına diğer solunum yolu enfeksiyonlarında rastlanmadığını aktaran Metintaş, “Çocuklar dışında ishal, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal semptomlara gripte rastlanmaz. Solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, semptomlu veya semptomsuz oksijen satürasyon düşüklüğü Kovid-19’da daha fazladır. Grip çocuklarda, Kovid-19 yaşlılarda daha ağır seyreder. Koronavirüste hastalık temastan 2-14 gün sonra, gripte ise 1-4 gün sonra açığa çıkar.” bilgisini paylaştı.

GRİPTE SEMPTOMSUZ BULAŞIKLIK OLMAZ *

Prof. Dr. Metintaş, Kovid-19’un daha fazla bulaşkan olduğuna, bu durumun 10 gün ve hatta daha uzun sürdüğüne dikkati çekti.

Belirti göstermeyip Kovid-19 taşıyıcısı olanlar bulunduğunu hatırlatan Metintaş, şöyle devam etti:

“Gripte bulaşkanlık genellikle 5-7 gündür. Semptomsuz bulaşkanlık olmaz. Kovid-19’da yaşlı bireyler, kalp, akciğer hastalığı bulunanlar, diyabet ve obezitesi olanlar daha risklidir.

Gripte ise en riskli grup küçük çocuklar ve kronik hastalığı olanlardır. Kovid-19’da iyileşme hastalarda birkaç günden haftalara veya aylara kadar uzar. Gripte ise iyileşme süresi daha kısa olup, birkaç gün ile 2 hafta arasında değişir. Tedavi ise Kovid-19 için kesinleşmiş bir tedavi bulunmamaktadır. Grip için bazı etkenlerde etkili olabilecek antiviral ilaçlar vardır.” ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS VE GRİPTEN NASIL KORUNULUR? *

İki durumdan da korunmanın en önemli yolunun, solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kalmaktan kaçınmak olduğunu belirten Metintaş şu önerilerde bulundu: