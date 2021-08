Enocta Dijital Eğitim Katalogunda bulunan beş binden fazla içerik kullanıcıların sınırsız erişimine açılıyor. Enocta CEO’s Ahmet Hançer, “Kullanıcılara kendilerine uygun içerikleri öncelikli olarak görme, bu eğitimlerden dilediğini seçme, arama yapma, deneyimleme ve sonsuz bir gelişim yolculuğunu yakalama fırsatı sunuyoruz” diyor.

E-Öğrenme alanında Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Enocta, temmuz ayında yapay zeka destekli, öğrenen deneyimine dayalı, kişiye özel eğitim önerileri sunan yepyeni bir sisteme geçti. Yeni sistemde, Enocta Dijital Eğitim Kataloğunda bulunan 5000’den fazla içerik de kullanıcıların sınırsız erişimine açılıyor.

Yeni öğrenme yöntemi, her büyüklükte kuruluşa ve bireylere sınırsız gelişim olanağı sunuyor. Enocta CEO’s Ahmet Hançer ile yeni dönem planlarını konuştuk.

Şirket hakkında kısa bilgi verir misiniz?

Enocta, 20 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin en kapsamlı uzaktan eğitim çözümleri sunan firmasıdır. Enocta 400’ü aşkın kurumda yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet vermektedir.

Uzaktan eğitim altyapısı ile insanların eğitimlere, sertifika programlarına ve canlı online eğitimlere erişimini sağlayan Enocta, aynı zamanda öğrenmeyi ölçmeyi, pekiştirmeyi ve mobilden her an, her yerden sınırsız öğrenmeyi mümkün kılıyor.

Temmuz ayında Enocta çok önemli yeniliklere imza attı. Enocta Dijital Eğitim Kataloğunda bulunan 5000’den fazla içerik yıllık abonelik modeli ile kullanıcıların sınırsız erişimine açıldı. Bu çok önemli adım atılırken, yapay zeka uygulaması ile öğrenme deneyimine dayalı eğitime geçildi.

Böylece bir yandan sınırsız eğitim dünyasına adım atılırken, diğer yandan kullanıcı analizi yaparak kişiye özel içerikler sunan bir sistem oluşturuldu.

Enocta kullanıcılarına kendilerine uygun içerikleri öncelikli olarak görme, bu eğitimlerden dilediğini seçme, arama yapma, deneyimleme ve sonsuz bir gelişim yolculuğunu yakalama fırsatı sunuluyor.

Yeni nesil eğitim kavramından tam olarak en anlamalıyız?

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen büyük ve hızlı değişim yaşamın tüm alanlarını çok kuvvetli bir şekilde etkiledi. Üretim, hizmet, iletişim gibi ana sektörlerde yeni teknolojilerin kullanılması ile yaşanan değişim tüm sektörlere yayıldı.

Büyük veri, arttırılmış gerçeklik, endüstri 4.0 gibi kavramlar günlük hayatımızın bir parçası oldu. Eğitim sektörü de, “dijitalleşme” olarak adlandırılan bu devasa değişimden payını aldı.

Bilgisayarlar, mobil cihazlar, aynı andan binlerce kişinin online, canlı eğitim almasını sağlayan platformlar, dijital içerikler ve buna benzer onlarca yenilik eğitim hayatının bir parçası oldu. Mobil cihazlar aracılığıyla, internetin olduğu her yerden, zamandan bağımsız eğitim almak mümkün oldu.

Dijitalleşmenin hızının yüksekliğine bağlı olarak makine öğrenmesi, yapay zeka, sanal gerçeklik gibi birçok yeni teknoloji eğitimin içine girdi. Enocta’da Temmuz ayında başlattığımız yeni hamlemizde makine öğrenmesi, yapay zeka gibi yeni teknolojilerden etkin bir şekilde yararlandık.

Yapay zekayı eğitim süreçlerinde rehberlik, takip, iletişim ve pekiştirici rollerde daha çok kullanılacağımız bir döneme giriyoruz. Öğrenene yönelik analizler ve geleceğe yönelik tahmin ve yönlendirmeler yapay zeka yardımıyla çok daha etkin bir şekilde yapılabiliyor.

Araştırmalar, X ve Y kuşakları başta olmak üzere tüm kuşakların, pek çok ortak noktaları olan ‘dijital kuşağa’ dönüştüklerini, öğrenme deneyimi olarak ise, geleneksel programlardan ziyade, her zaman, her yerde, ihtiyaç olduğunda, anlık, hızlı ulaşılabilir ve küçük parçalar halinde öğrenmeyi daha çok tercih ettiklerini gösteriyor.

İşte bu nedenle, her şeyin farklılaştığı günümüz dijital çağında, öğrenme süreçlerinin de yeni bir bakış açısıyla tasarlanması gerekiyor.

Pandemi dönemi eğitim sektörünü nasıl etkiledi?

Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), COVID-19’u (koronavirüs) küresel sağlık acil durumu ilan etmesinin ardından, dünya yeni bir döneme girdi.

Mart ayından itibaren ülkemizi de etkisi altına alan salgın döneminde ortaya çıkan, sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası ve ülkeler arası seyahatin engellenmesi gibi önlemler ticari ve sosyal hayatı doğrudan etkiledi. Bu kritik dönemde, kurumlar için öğrenmenin önemi bir kat daha arttı.

Pandemi koşullarında çalışanların motivasyonunun yüksek tutulması, yeni döneme ilişkin becerilerin kazandırılması, iş yaşamının devamı açısından çok önemli hale geldi. insanlık tarihinin en etkili salgınlarından birisinde insan kaynakları ve eğitim profesyonellerine çok önemli görevler düştü.

Bu dönemde, değişime uyum sağlama ve yeni iş yapma şekilleri geliştirme süreçlerinde öğrenme ve inovasyon kritik bir rol üstlendi. Bu dönemde pandemi ile de öne çıkan bazı konuların dışında, temel yetkinlik eğitimlerine, özellikle bu çağın kritik becerileri arasında da yer alan problem çözme, işbirliği, analitik düşünme gibi konulara ilgi yoğundu.

Dijital çağın yeni becerileri arasında yer alan dijital okur yazarlık, bilişsel esneklik, çeviklik gibi konularda alınan eğitimlerin de öne çıktığını gördük.

Enocta olarak bu dönemde, e-öğrenmeye artan talebe kesintisiz yanıt vermek için teknolojik yenilikler ve yatırımlar yaptık. Teknoloji yatırımlarının yanı sıra, 150 eğitimi kataloğumuza ekledik. Evden çalışmak zorunda olanların psikolojisi, sağlığı ve verimini arttıracak, yeteneklerini geliştirecek ücretsiz eğitimler sunduk.

Öğrenme deneyimini daha eğlenceli ve etkili hale getirecek yeni oyun ve videoları devreye aldık, 50 den fazla webinar düzenleyerek eğitimleri canlı ortama taşıdık. 2020, uzaktan eğitimin öneminin yeniden keşfedildiği, bizim de çok yoğun çaba harcadığımız bir yıl oldu.

Önümüzdeki 5 yıla ilişkin hedefleriniz neler?

En temel hedefimiz insanların bugün “en iyi”, yarın “daha da iyi” olması için sürekli gelişimi hayatlarının bir parçası haline getirecek dijital öğrenme teknoloji ve içeriklerini sunabilmek. Bunu da en yeni ve iyi teknolojiler, konu uzmanları ve içeriklerle yapmak.

Son kullanıcıya en iyi öğrenme deneyimini yaşatırken, eğitim ve gelişim dünyası profesyonelleri için kolay ve uygun çözümler sunabilmek olacak. Tabi bunu dünyadaki gelişmeleri sürekli takip ederek, iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız ve ekibimizin gücü ile sektörümüzde biz de dünya oyuncusu haline gelerek başarmayı hedefliyoruz.