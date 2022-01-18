Kırık vade uygulaması yok

Soru: 3, 6, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün mü?

Cevap: Bu hesaplar 3, 6, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabilmektedir. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü vade sonu tarihi olarak kabul edilebilir. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmüyor.

Soru: Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa aynı kişiye yeniden hesap açılabilir mi?

Cevap: Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açmasının önünde bir engel bulunmuyor.