Migros Ticaret A.Ş., yemek dağıtım hizmeti sağlayan bir online yemek platformu kurduğunu açıkladı.

Migros’un online kanallardaki gelişimini arttırmak amacıyla kurduğu Migros One, “Migros Yemek” ile sektörde yeni bir dönem başlatıyor.

Şirket açıklamasına göre, perakende sektöründe 68 yıldır öne çıkan Migros, online kanaldaki gelişimini bu alandaki platformlarını bir araya toplayan Migros One çatısı altında sürdürüyor. Migros Sanal Market, Migros Hemen, Macroonline ve Tazedirekt hizmetini çatısı altında bulunduran Migros One, yoluna online yemek platformu Migros Yemek ile devam ediyor.

İlk olarak İstanbul Ataşehir’de yemek servisine başlayan Migros Yemek, temmuz ayı itibarıyla İstanbul’un büyük bir bölümü, Ankara ve İzmir’de hizmet verecek. Migros uygulamasının içinde yer alan Migros Yemek’te 7/24 siparişe açık restoranlar da olacak.

Verilen siparişlerin teslimatı ilk aşamada restoranlar tarafından yapılırken, yakın zamanda Migros Yemek uygulamasına, Migros’un mevcut online sipariş dağıtım gücü kullanılarak “Migros Getirsin” seçeneği de eklenip, kullanıcılara iki farklı teslimat seçeneği sunulacak.

“Siparişleri yüksek hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros One Managing Director Orçun Onat, müşterileri, hayatlarına değer katacak yeni bir hizmetle daha buluşturduklarını belirtti.

Migros Yemek’in, kaliteli hizmet anlayışı ve restoran çeşitliliği ile uygulamalarına önemli ölçüde trafik getireceğinin altını çizen Onat, “Ayrıca, Migros Yemek ile güçlü teslimat altyapımızı kullanarak, siparişleri yüksek hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturacağız. Sektörümüzde önemli bir adım daha atmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Migros Food Director Gülfem Karcı da “Yeni hizmetimiz Migros Yemek için farklı mutfak türlerinden birçok restoranla anlaştık. Online yemek siparişi deneyimini iyileştirerek fark yaratmayı amaçladığımız yeni hizmetimiz Migros Yemek’i müşterilerimizle buluşturacağımız için çok heyecanlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.