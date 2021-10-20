Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde bu sabah patlama meydana geldi. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Ankara’da kurumun ısı santralinde meydana gelen patlamada yaralanma ve can kaybı olmadığını bildirdi.

Ankara’da Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye yetkilileri, aldıkları ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

‘Yaralanma ve can kaybı yok’

MTA’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır, olaya müdahale edilmekte olup yangın kontrol altına alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.