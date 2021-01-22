Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’da bir yarışma düzenleyeceğini ve en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “En iyi karbon yakalama teknolojisi sistemine 100 milyon dolar bağış yapacağım. Detaylar gelecek hafta” ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz senelerde bir yarışma düzenlemiş ve en iyi karbon yakalama teknolojisinde son 5’e kalan finalistlere 5’er milyon dolar bağış yapmıştı.

Karbon yakalama teknolojisi nedir?

Karbon yakalama sistemi iklim değişikliğini önlemek için, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden CO2’yi yakalayıp, sıkıştırarak, daha sonra bunu havaya salmak yerine, yeraltına, örneğin, tükenmiş petrol yataklarına enjekte etmek anlamına gelen bir yöntem.