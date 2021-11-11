Opel Combo Life’ın tüm donanım seviyelerine 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkânı sunuluyor.Combo Life, 260 bin TL’den başlayan fiyat ve ek indirim olanakları ile satışa sunuluyor. Combo Cargo’da ise 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Combo Cargo’ya 194 bin 200 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ve ek indirim olanakları ile sahip olunabiliyor.