Opel Kasım 2021 kampanyasını duyurdu. İşte Opel’in açıklaması ve Opel fiyat listesi 2021
YENİ CORSA FİYATLARI
Opel Corsa, 209 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL 209.900 TL ELEGANCE 233.900 TL
1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION 243.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 253.900 TL ELEGANCE 264.400 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE 329.900 TL
1.5 122 HP DİZEL
AT9 EDITION
364.900 TL
OPEL INSIGNIA FİYATLARI
Insignia 504 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
1.5 122 HP DİZEL AT8 EDITION 504.900 TL ELEGANCE 546.400 TL ULTIMATE 577.900 TL EXCLUSIVE 588.900 TL
YENİ CROSSLAND FİYATLARI
Opel’den yapılan açıklamaya göre, yeni Crossland, 263 bin 700 TL’lik başlangıç fiyatı ile başlıyor.
1.2 130 HP BENZİN MT6 ESSENTIAL EDITION 263.700 TL 265.700 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL 339.900 TL EDITION 354.900 TL ELEGANCE 369.900 TL ULTIMATE 394.900 TL
1.5 120 HP DİZEL AT6 ESSENTIAL 359.900 TL EDITION 374.900 TL ELEGANCE 389.900 TL
OPEL MOKKA FİYATLARI
Opel’in en yeni modeli Mokka’nın ise başlangıç fiyatı Kasım ayında 399 bin 900 TL seviyesinde satışa sunuluyor. Opel, yeni Mokka modelinin belli donanımlarında seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler) ve onların birinci derece yakınlarına ek indirim fırsatı sunuyor.
1.2 130 HP BENZİN AT8 ELEGANCE 399.900 TL GS LINE 409.900 TL ULTIMATE 429.900 TL
OPEL GRANDLAND X FİYATLARI
Opel Grandland X 441 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
1.2 130 HP BENZİN AT8 EDITION ELEGANCE 441.900 TL 471.900 TL
1.5 130 HP DİZEL AT8 EDITION 461.900 TL ELEGANCE 491.900 TL ULTIMATE 519.900 TL
VİVARO CARGO FİYATLARI
Vivaro tüm versiyonları ile, 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Vivaro modelleri, Kasım ayı boyunca 245 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.
2.0 122 HP DİZEL
MT6 EDITION XL
245.900 TL
2.0 145 HP DİZEL
MT6 EDITION XL
249.900 TL
Opel Combo Life’ın tüm donanım seviyelerine 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkânı sunuluyor.Combo Life, 260 bin TL’den başlayan fiyat ve ek indirim olanakları ile satışa sunuluyor. Combo Cargo’da ise 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Combo Cargo’ya 194 bin 200 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ve ek indirim olanakları ile sahip olunabiliyor.
Yeni Zafira Life da 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla tercih edilebiliyor. Yeni Zafira Life, 384 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla hem KOBİ’leri hem de geniş aileleri hedefliyor.
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