Alman otomobil üreticisi Audi, iki boyutlu logo tasarımlarına yönelen şirketler arasına katıldı. Şirket gelecekte çıkacak otomobillerindeki yeni logoda daha düz ve modern bir tasarıma gitti.
Alman otomobil üreticisi Audi, iki boyutlu logo tasarımlarına yönelen şirketler arasına katıldı. Şirket gelecekte çıkacak otomobillerindeki yeni logoda daha düz ve modern bir tasarıma gitti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2 ve yıllık bazda 11,1...Daha fazla oku
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2 ve yıllık bazda 11,1...
ABD Başkanı Joe Biden, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması...
ABD'li üst düzey yetkililer, ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Rus füzesini engellemek amacıyla atılan "Ukrayna füzesi" olduğuna işaret ettiğini bildirdi....
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi. Transneft’ten Rus medyasına yapılan...
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