Bursa’da üretim yaptığı 50 yıllık tesisi, yine Bursa’da Badırga ilçesine taşımayı planlayan Özdilek Holding, bunun için 50 milyon dolarlık yatırım planlıyor.

Özdilek Holding’in patronu Hüseyin Özdilek, yeni tesisle birlikte üretim kapasitesini artıracaklarını söylüyor.

Havlu sektörünün en eski üreticilerinden biri olan ve sanayicilik yolculuğu 1971 yılında başlayan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, hep üretimin gücüne inandığını söylüyor.

Türkiye’nin de geçmişte ve bugün yaşadığı krizden ucuz işçilikle değil, katma değerli ve daha fazla üretimle çıkabileceğini aktaran Özdilek, grup olarak üretime yönelik 50 milyon dolarlık bir yatırım için çalıştıklarını anlatıyor.

Bursa merkezde 50 yıldır üretim yaptıkları tesisi Bursa’nın Badırga ilçesinde 100 dönümlük bir alana taşıyacaklarını kaydeden Özdilek, bunun için önümüzdeki birkaç ay içinde inşaat çalışmalarının başlayacağını ifade ediyor.

Perakende ve AVM yatırımlarına da devam edeceklerini ifade eden Hüseyin Özdilek ile grubun 2022 hedeflerini ve yeni yatırım planlarını konuştuk.

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