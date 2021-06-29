Nörobilim kullanılarak yapılan araştırmaya göre pandemi Z kuşağını derinden etkiledi. Pandemide gençler kendilerini daha yalnız ve daha umutsuz hissetmeye başlarken meslek seçimleri de farklılaştı. Gençler; yapay zeka ve kod yazma gibi alanlara yönelmeye başladı.

Tüm dünyayı değiştiren pandemi Z kuşağını da derinden etkiledi. Gençlerin yaşam tarzları ve gelecekle ilgili beklentileri değişti. Nörobilim kullanılarak yapılan bir araştırma bu değişimin çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Araştırma sonuçları gençlerin psikolojik durumlarından, gelecek planlarına kadar pek çok konuda etkilendiğini gösteriyor.

Neu-Pol tarafından yapılan araştırma; gençlerin yüzde 87 gibi büyük bir kısmının kendilerini eskiye oranla çok daha yalnız hissettiğini ve evde yapabilecekleri aktiviteleri artırmaya yöneldiğini gösteriyor. Gençler eskiye oranla daha fazla spor yapıyor ve kitap okuyor.

GENÇLER YALNIZ HİSSEDİYOR

Neu-Pol ve Maya Fikir Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen araştırma katılımcıların yüzde 87’sinin 2020 yılına oranla kendilerini çok daha yalnız hissettiklerini ortaya koydu. Gençler; eğitim, iş olanakları, sosyal yaşam, kültürel etkinlikler vb dinamikler aracılığıyla yalnızlığa doğru itildiklerini düşünüyor. Bu durum gençlerin belirli duygusal sorunlar yaşamasına neden oluyor.

Konuyu yorumlayan Maya Fikir Kulübü Başkanı Tarık Arık “Pandemi sürecinde gençlerin psikolojik dengelerini koruyabilmek için girişimlerde bulunmalıyız. Gençleri daha fazla yalnızlığa itecek adımlar yerine; onları sosyalleştirebilecek, yaşıtlarıyla online platformlardan da olsa bir araya getirebilecek ve ilgi alanlarına yöneltecek adımlar atmalıyız” dedi.

Arık gençlerin iletişim kurma becerileri hakkında da bilgi verdi. Arık “Yaptığımız araştırma sonuçları gösteriyor ki gençler yüz yüze iletişim konusunda eskiye oranla daha fazla sıkıntı yaşıyor. Gençler pandemi sürecinin etkisiyle sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiklerinden bu online mecralarda kendilerini ifade etme konusunda daha başarılı olduklarını söylüyorlar” dedi.

KOD YAZMA EĞİTİMİ ALMAK İSTİYORLAR

Üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada bu grubun yüzde 67’sinin okudukları bölümün iyi bir gelecek sağlayacağına inanmadıklarını bu sebeple üniversite sonrası eğitimlere yöneldiklerini ortaya koydu. Öğrenciler; herhangi bir üniversiteye devam ederken bunun yanında farklı alanlarda kendilerine avantaj sağlayacak eğitimler almak istiyor.

Öğrenciler; üniversite eğitimlerinin ardından yan meslek dallarında kod yazma, yapay zeka, yazılım gibi eğitimlere online olarak katılarak geleceklerini şekillendirmek istediklerini belirtti. Konuyu yorumlayan Tarık Arık “Tüm dünyada yapay zekâ, kodlama ve yazılıma ilgi büyük… Bu alanlarda çalışacak kişiler dünya geleceğine ve ekonomisine yön verecek. Pandeminin olumsuz etkileri üzücü fakat öğrencilerin bu alanlara yönelmesi bizim için sevindirici. Bu sayede dünyadaki değişime yön verebilecek gençler yetiştirme şansı yakalayacağız” dedi.

GİZLİ HESAPLAR VAR

Yapılan araştırma neticesinde online oyun oynama süreleri uzadı. Pandemi öncesinde de ailelerin sıklıkla yakındığı oyun oynama süreleri pandemi sonrasında yüzde 40 yükseldi. Oyun oynama süresi uzarken sosyal medya kullanma oranları da arttı. Sosyal medya kullanma oranları yüzde 38 yükseldi.

Araştırmadaki önemli bir noktada; Z Kuşağı mensuplarının gerçek sosyal medya hesaplarının yanı sıra, aynı mecrada ikinci bir sosyal medya hesabı kullandığı sonucuna ulaşılmasıydı. Gençlerin yüzde 44’ü ailelerin bilmediği, sadece arkadaş gruplarının olduğu sosyal medya hesabı açarak, burada daha fazla vakit geçiriyor. Uzmanlar gençlerin yanlış yönlendirmelere ve yanlış bilgilere maruz kalmaması için sosyal medya kullanımlarının aileler tarafından gözlenmesini öneriyor…. Bu sebeple yüzde 44’lük bu oran ailelerin daha dikkatli olması için uyarı niteliğinde.

EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ORANI ARTTI

Gençler pandemi döneminden sadece olumsuz yönde etkilenmedi. Bu dönemde güzel alışkanlıklar kazanma şansı da yakaladılar. Pandemi dönemi öncesi spor alışkanlığı olmayan gençlerin yüzde 25’i evde düzenli spor yapmaya başladı. Kitap okuma oranlarının ise 2,5 kat arttığı görüldü. Bu sevindirici gelişmelere hayvan sevgisindeki artış da eklendi. 2020 mart ayından önce evde hayvan beslemeyen Z Kuşağı mensuplarının yüzde 30’u evcil bir hayvan sahiplendi.

GENÇLER NE İSTİYOR?

*Kod yazma, yapay zeka ve yazılım alanında eğitim almak istiyorlar.

*Oyun oynama süreleri ve sahte sosyal medya hesap kullanımları arttı!

*Gençler yalnızlaştıklarını düşünüyor.

*Ailelerin bilmediği sosyal medya hesapları var.

*Pandeminin olumlu etkileri de oldu. Kitap okuma ve spor yapma süresi arttı.

Araştırma Hakkında:

Bu çalışma MAYA Fikir Kulübü ve Neuro-Pol tarafından gerçekleştirilmiştir. Amaç, “Pandeminin Gençler Üzerindeki Psikolojik Etkilerini ve Sosyal Yaşantılarına Yansımalarını” anlamaktır. Çalışma 01.01.2021 ile 15.04.2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Neuro bilim ile yapılan çalışmalarda kişi beyanına ihtiyaç duyulmuyor. Ölçümler katılımcıların beyin kimyasalları, vücut tepkileri (avuç içi terleme, kalp atışı, göz bebekleri) ve 12 duygu durumu nöro-bilim araçlarıyla tespit edilerek yürütülmekte ve sonuçlar bu doğrultuda raporlanmaktadır. Çalışmanın doğruluk oranı asgari yüz de 95. Son günlerde sık sık gündeme gelip kendilerinden sıkça söz ettiren; 1996 yılı sonrası doğumlular için kullanılan ‘Z Kuşağı’nın bugün Türkiye’de 13 milyondan fazla temsilcisi bulunuyor. Araştırmada beynin farklı bölümlerinde aktiviteleri ölçümleyen EEG, gözbebeği hareketlerini takip eden gözlük, ellerindeki elektrodermal aktivitesini (EDA) tespit eden GSR cihazlar kullanıldı. Araştırmaya katılan 500 kişinin fizyolojik tepkileri ölçüldü ve sonrasında uzmanlar ile birebir görüşmeler yapıldı.