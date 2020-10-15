ABD’li banka Wells Fargo, küçük işletmelere yardım amaçlı oluşturulmuş fondan para alabilmek için yanlış bilgi veren 100’ün üzerinde çalışanının işine son verdi.

ABD’li banka Wells Fargo İnsan Kaynakları Genel Müdürü David Galloreese tarafından çarşamba günü banka çalışanlarına gönderilen bir şirket içi e-postada ABD Küçük İşletme Yönetimine oluşturulan corona virüs yardım fonuna kendileri hakkında yanıltıcı bilgi veren çalışanlarını belirlediklerinin bilgisini verdi.

Wells Fargo’da tarafından yürütülen şirket içi soruşturma sonucunda 100 ila 125 arasınsa çalışanın işine son verildi.

Benzer bir şirket içi soruşturma yine bir başka ABD’li banka olan JP Morgan tarafından geçtiğimiz Eylül ayında yapılmıştı.

Banka tarafından yapılan açıklamada pandemi sürecinde oluşturulan yardım fonlarını kötü amaçlı kullandığı tahmin edilen bazı çalışanları hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.