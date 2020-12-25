Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “28 Aralık’tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık’tan itibaren hava, kara ve deniz yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek.” dedi.

Bakan Koca, “Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler, Türkiye’ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Koca, “Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler, ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır.” diye konuştu.

Bakan Koca, “Son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan ve Türkiye’ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacak.” dedi.